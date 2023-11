L'OMS confirma que ha pogut evacuar una trentena de nadons «molt malalts» de l'hospital d'Al-Shifa

Paral·lelament, la Casa Blanca confirma que està treballant per tancar un acord per fer pauses humanitàries a Gaza

Actualitzada 19/11/2023 a les 17:53

El secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmat aquest diumenge que han aconseguit evacuar 31 nadons «molt malalts» de l'hospital d'Al-Shifa, a Gaza, juntament amb sis treballadors mèdics i 10 familiars de personal mèdic. El comboi humanitari, format per sis ambulàncies, ha permès traslladar els nadons a un altre hospital, on han estat ingressats a l'UCI neonatal.



Aquesta és la segona missió de l'OMS a Al-Shifa, després d'una primera visita de reconeixement dissabte que va permetre establir les necessitats dels pacients i el personal sanitari. En un comunicat, l'OMS va descriure l'hospital com «zona morta» i la situació dins com a «desesperada».En un missatge a X, el secretari general de l'OMS ha destacat «l'extraordinària valentia» dels personal sanitari de Gaza, que treballa «sota les més precàries i difícils circumstàncies». Segons el comunicat de dissabte de l'OMS, a Al-Shifa hi havia 25 treballadors i 291 pacients, entre ells els nadons de l'UCI neonatal, on fa dies que van deixar de funcionar les incubadores.La Casa Blanca ha confirmat aquest diumenge que està «treballant dur» per tancar un acord per fer pauses humanitàries a Gaza i permetre també l'alliberament d'ostatges segrestats. «No hem arribat a un acord encara, però seguim treballant dur per aconseguir-lo», ha afirmat la portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels EUA, Adrienne Watson, en un missatge a X que matisava una informació del diari The Washington Post.El rotatiu nord-americà informava que Israel i Hamàs ja havien arribat a un pacte per suspendre les hostilitats durant cinc dies a la Franja de Gaza, autoritzar l'entrada d'una «quantitat significativa» d'ajuda humanitària i permetre la sortida d'un grup d'una cinquantena d'ostatges, majoritàriament dones i nens.Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que no hi ha cap pacte tancat. «Pel que fa als ostatges, hi ha molts rumors infundats i moltes informacions incorrectes. Vull deixar-ho ben clar: fins ara no hi ha acord. Però els hi prometo que quan hi hagi alguna cosa a dir, ho comunicarem», va afirmat Netanyahu en roda de premsa ahir dissabte a la nit.Les famílies dels prop de 240 segrestats per Hamàs van redoblar la pressió sobre el primer ministre d'Israel amb la seva entrada a Jerusalem després d'una marxa de cinc dies a peu des de Tel Aviv. Els milers de manifestants van reclamar a Netanyahu notícies sobre els seus familiars segrestats i tenir-los al corrent de les negociacions. «El govern ni ens mira a la cara», van denunciar.