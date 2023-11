Familiars de víctimes d'accident de trànsit exigeixen un canvi legislatiu per acabar amb la «impunitat» dels victimaris

«També som víctimes de la justícia», asseguren des d'Stop Accidents

Actualitzada 19/11/2023 a les 17:35

Els familiars de les víctimes d'accident de trànsit han exigit un canvi legislatiu per acabar amb la «impunitat» dels victimaris. Ho ha explicat el delegat de Stop Accidents a Catalunya, Lilo Villasante, aquest diumenge durant l'acte en record dels morts a la carretera, en el Dia Mundial en Memòria de les Víctimes de Trànsit.



Villasante ha demanat a l'administració canvis legislatius per donar un missatge «més dur» que conscienciï i dissuadeixi als possibles infractors. «També som víctimes de la justícia», ha sentenciat. Algunes de les famílies han expressat sentir-se «desateses» i han criticat que cap representant de la conselleria de Justícia hagi anat a l'acte.Villasante ha assegurat que avui en dia hi ha poca consciència al volant i ha criticat que algunes de les penes no són «justes». En aquest sentit, ha apuntat que un accident és un fet inevitable i, en canvi, anar drogat i provocar una mort és un fet evitable. «És violència viària», ha alertat.Les associacions de familiars de víctimes de trànsit han demanat que la llei no contempli que pugui ser una «imprudència» un fet evitable, han exigit que es pacifiquin els entorns escolars i han demanat que es creï un telèfon d'atenció a les víctimes. També han demanat que hi hagi jutjats especialitzats en accidents viaris.El memorial situat al passeig marítim de la Nova Icària de Barcelona, a tocar de l'espigó del Bogatell, ha estat l'escenari escollit per recordar les víctimes de trànsit per part de familiars i autoritats. Una ofrena floral acompanyada d'una interpretació al violí ha donat el tret de sortida a un emotiu acte que ha comptat amb el testimoni de mitja dotzena de famílies que han perdut un ésser estimat a la carretera.Aquest és el cas de la Susanna Soler, filla d'un home atropellat fa un any per un camió. Soler ha explicat que s'ha sentit «desatesa» per les administracions. Ha relatat que des de l'accident ningú no s'ha posat en contacte amb ella, ni els serveis sanitaris ni cap persona del servei psicològic com li van prometre. «Estem oblidats o normalitzats», ha lamentat. Soler ha dit que ha rebut suport psicològic gràcies a l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit (PAT).Joan Puig, vicepresident de la PAT i pare d'en Pau, un noi que va morir en un accident de trànsit fa 8 anys, ha explicat que quan el seu fill va morir va quedar «esfondrat». Va ser gràcies a l'associació PAT que va poder tirar endavant i recuperar les ganes de viure. «Hi ha sortida, hi ha camí», ha dit als familiars de les víctimes. Puig ha destacat la importància de commemorar les persones mortes a les carreteres per reconfortar les famílies i implicar la ciutadania i l'administració en la lluita contra la sinistralitat. El vicepresident ha demanat més visibilització i recursos per fer front al problema.