Els radars del futur arriben a Catalunya: en helicòpter, fixos-mòbils i en drones

Actualitzada 19/11/2023 a les 12:11

La Generalitat incorporarà en els propers mesos un helicòpter amb radar i quatre carro-radars, un model mixt entre fixos i mòbils, i també multarà en un futur l'excés de velocitat amb drons, entre altres mesures per aconseguir que el 2030 n'hi hagi menys de 90 morts en accidents a Catalunya.Així ho ha anunciat, en una entrevista a EFE, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, que també ha situat la incorporació de la Intel·ligència Artificial, per alertar, per exemple, els conductors de la presència de ciclistes o d'animals que irrompen a les carreteres.Lamiel ha detallat que la mobilitat als accessos a Barcelona ha baixat en un 7% en comparació del 2019 -abans de la pandèmia-, en part pel teletreball i per la gratuïtat del transport públic i ha advertit que la crisi climàtica també afecta al trànsit: el bon temps dispara l'ús de les motos -un col·lectiu vulnerable- irrompen més animals a les carreteres i amb les onades de calor hi ha conductors més agressius.Els radars fixos quedaran cada cop més relegats, ja que, a més de mantenir l'aposta pels radars de tram -que fa anys es van implantar a Catalunya-, la Generalitat ha apostat per una estratègia dinàmica, en comptes d'estàtica, per la sinistralitat és dispersa», segons Lamiel, ja que cada cop hi ha menys punts d'acumulació d'accidents.L'SCT, que aquest any compleix el 25è aniversari, ja està fent proves amb el primer radar instal·lat en un helicòpter, amb la previsió que a finals d'any ja pugui començar a sancionar els vehicles que superen els límits de velocitat. Lamiel ha destacat que el sistema és molt garantista, de manera que no començaran a multar fins que no s'acrediti la màxima fiabilitat del sistema.El director de l'SCT ha anunciat que també han començat a provar amb drons, encara que encara no existeix un sistema autònom amb radar certificat pel Centre Espanyol de Meteorologia, que és el competent en la matèria.Tot i que encara no estan certificats per portar radar, l'SCT ja ha anat provant els drones per a la gestió del trànsit i fins i tot han sancionat alguna infracció, no per velocitat, sinó per maniobres incorrectes. La previsió del SCT és contractar el proper any un nou servei de drones i apostar per ells com a radars mòbils quan s'habilitin en un futur proper.La tercera via que contemplen els Mossos és un model que ja és habitual a França: els anomenats 'carro-radars', un radar de les característiques d'un fix, encara que es pot moure per diferents punts, ja que està instal·lat en una espècie de petit remolc.Trànsit preveu tenir una quantitat «important» d'aquests carro-radars el proper quinquenni: a finals d'any arribarà el primer, amb què faran les proves de connexió al sistema sancionador, abans que durant el primer trimestre s'activin els quatre primers que han comprat.En aquest cas, un mateix radar es pot anar movent per diversos punts de la xarxa viària habilitats, segons l'evolució de la sinistralitat. A diferència de les caixes mòbils que s'instal·laven fins ara a diversos punts, tots els carro-radars disposen de càmera que multa l'excés de velocitat.A més dels radars, una altra de les vies a potenciar per reduir la sinistralitat viària és explotar les potencialitats de la Intel·ligència Artificial, tant a l'hora de predir la mobilitat, com per preveure i combatre retencions i per intentar reduir accidents.Com a exemple, Lamiel ha anunciat que estan ultimant un sistema que inicialment aplicaran a tres punts de la N-2 i la N-260 a Girona que, mitjançant una càmera dotada d'intel·ligència artificial i panells informatius, permet avisar els conductors de la irrupció d'animals a la via, fins a un quilòmetre de distància.En aquests casos, mitjançant un sistema de velocitat variable, s'avisa el conductor perquè vagi més lent. Aquest mètode, que també es podria acompanyar amb radars, també permetrà avisar de la presència de ciclistes o de vianants a la via.Segons Trànsit, hi ha algunes comarques on gairebé el 50% dels sinistres els provoquen la irrupció d'animals a la via, per la qual cosa els trams on es duran a terme aquestes noves modalitats s'estan escollint amb el suport dels Agents Rurals.Així mateix, es continuaran impulsant sistemes com les semaforitzacions als accessos a trams llargs d'autopista per dosificar l'arribada de vehicles i evitar retencions i s'estan estudiant mètodes per donar més robustesa als carrils addicionals i perquè puguin ser reversibles en funció del trànsit, especialment als accessos a Barcelona.Trànsit també estudia aplicar en el futur, en algunes franges horàries de dies determinats, un sistema per reservar algunes vies per a ús preferent de ciclistes, com a la carretera dels Àngels de Girona.Així mateix, l'SCT també està treballant amb la conselleria de Salut i els centres que duen a terme els reconeixements per renovar el carnet per estudiar si les tècniques mèdiques són les més adequades o si es poden revisar, no amb l'objectiu de retirar molts permisos, sinó per poder recomanar un aprenentatge específic als conductors en funció de les necessitats.Per exemple, el proper any iniciaran un estudi amb 200 conductors de més de 55 anys per veure si les tècniques dels reconeixements són les més adequades i si es podrien canviar per tenir millors conductors.