Una caiguda temporal del sistema Redsys deixa sense servei de targetes de crèdit

L'avaria, que ha durat unes dues hores, ha impedit també el funcionament de caixers automàtics, datàfons i Bizum

Actualitzada 18/11/2023 a les 17:08

Una caiguda temporal del sistema Redsys ha deixat sense servei de targetes de crèdit a gran part de l'Estat. L'avaria s'ha iniciat pels voltants de les 13.10 hores, ha durant unes dues hores i ha impedit també el funcionament de caixers automàtics, els datàfons en comerços i restauració, i el servei de pagament a través de Bizum.



Les principals entitats bancàries han reconegut el problema i han demanat disculpes als seus clients, que han omplert les xarxes socials de queixes per no poder fer pagaments en línia ni utilitzar les targetes de crèdit Visa o Mastercard. «La plataforma Redsys ha experimentat una caiguda que afecta els sistemes de pagament bancaris. Esperem que es resolgui en curt període de temps», ha assenyalat el BBVA.«Redsys té un problema a les seves instal·lacions des de les 13.10 hores, que està intentant arreglar. Lamentem les molèsties», ha afegit CaixaBank en resposta a la pregunta d'un usuari a través de X. «Informem que els pagaments via TPV no funcionen correctament ni a Andorra ni a Espanya. El proveïdor del servei de TPV dels bancs Redsys està treballant per resoldre el problema», ha piulat Andorra Telecom.Poc després de les 15.00 hores, la plataforma que processa els pagaments bancaris ha informat que l'avaria s'havia solucionat i que els serveis funcionen al 100%. «Estan ja arreglades les degradacions de servei de pagament de l'última hora, exclusivament vinculades a les línies de comunicació interna», ha precisat Redsys.