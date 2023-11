Un mort i dos ferits per l'explosió d'una caldera en un habitatge a Lliçà d'Amunt

Actualitzada 18/11/2023 a les 19:34

Una home ha mort aquest dissabte arran d'una explosió en un habitatge de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental). Fonts policials han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que també hi ha dues persones ferides, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en helicòpter: un de greu per cremades i un en estat lleu per inhalació de fum.



La deflagració, que se sospita que té l'origen en una caldera de gasoil, ha passat en una planta subterrània del domicili, situat al carrer de les Roselles. El SEM ha activat vuit unitats i un equip de psicòlegs i també ha atès in situ tres persones per atacs d'angoixa i inhalació de fum que ja han rebut l'alta.Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 14.38 hores i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'explosió. Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat deu dotacions i a les 15.40 hores han donat per controlat el foc. Arran de l'explosió ha calgut desallotjar habitatges veïns, tot i que els residents ja han pogut tornar a casa seva.Finalment, a les 19.25 hores els professionals han donat el foc per extingit. L'incendi ha cremat totalment la planta soterrani així com dos furgonetes, una en la seva totalitat i l'altra parcialment, que es trobaven a la zona de l'entrada d'aquest garatge.Els Bombers han informat a través de la seva compte a X el foc s'ha propagat cap a la planta baixa de la casa. on ha cremat el menjador i la cuina, a través d'una porta de la planta soterrani que comunicava amb la resta de l'habitatge.