Un curs de tractorista només per a dones esgota les places en pocs dies: «Aquí no em sento cohibida ni qüestionada»

La proposta, de l'Escola Agrària de Manresa, compta amb una quinzena d'alumnes i només té professores

Actualitzada 18/11/2023 a les 18:06

La Rosa té una petita explotació ramadera a Camps. Per fer la feina ha d'agafar el tractor, però no sent prou preparada. Per això, s'ha apuntat al curs que l'Escola Agrària de Manresa ha programat exclusiu per a dones. El fet que només fos per a dones i impartit per professores l'ha acabat de convèncer ja que, fins ara, sempre havia fet cursos mixtes i els homes els havien acabat monopolitzant. «Són els primers en agafar el tractor, no te'l deixen i, si l'agafes, et diuen que no ho saps fer. Aquí, en canvi, no em sento cohibida ni qüestionada», assegura. De fet, el curs ha estat un èxit i va esgotar les places en pocs dies. Des de l'escola asseguren que la seva intenció no és fer cursos només per a dones, però reconeixen que hi ha demanda.



Aprendre a utilitzar el tractor, com mantenir-lo o com fer servir les eines. Aquestes són algunes de les qüestions que es tracten al curs de tractorista que proposa l'Escola Agrària de Manresa. No hi participa cap home, ni com a alumne ni com a professor. I aquesta ha estat una de les claus de l'èxit.Amb 33 anys, la Marta Ballarà és una de les professores del curs. Fa set anys que es va iniciar a l'explotació ramadera de la seva família, i no ho va fer abans perquè pensava que no hi tenia cabuda. «He crescut en un entorn molt rural i masculinitzat. Creia que no era un sector per a mi perquè no tenia cap referent de dona en aquesta feina i aquesta falta de referent em donava molta inseguretat», explica.El camí fins a convertir-se en ramadera, assegura, no ha estat fàcil, però ha demostrat que és capaç de fer la feina al camp i dur el tractor com ho faria qualsevol home. Quan l'Escola Agrària de Manresa li va oferir participar al curs com a professora, no ho va dubtar: «El fet que les formadores siguem dones i les alumnes siguin dones crea un espai segur d'aprenentatge on es pot potenciar el talent femení i aprendre des del no judici».Des de l'Escola Agrària, una de les seves professores, Laura Arevalillo, explica que, tradicionalment, els coneixements de maquinària al món rural s'han transmès de pares a fills, i les dones molts cops n'han quedat al marge. A més, asseguren que el fet que hi hagi homes en un curs de tractors fa que les dones quedin més invisibilitzades. «Passa a tots els cursos, qui s'ofereix a fer una cosa és qui en sap i, en aquest cas, normalment són els homes», afegeix.La Rosa Vilalta, alumna del curs, hi està d'acord. Segons diu, en la majoria de tallers en els que ha participat, els homes han acabat monopolitzant la pràctica del tractor. «L'ego del mascle rural acaba agafant el tractor primer», lamenta. Una altra de les alumnes, la Laura Muxí, creu que, si hi hagués hagut algun home al curs, s'hauria sentit més cohibida: «No hauria fet tantes preguntes».L'èxit de la iniciativa fa que l'Escola Agrària de Manresa no descarti repetir-la. En aquest sentit, Arevalillo subratlla que fer cursos exclusius per a dones no és la línia del centre, però reconeix que ara mateix hi ha aquesta necessitat.