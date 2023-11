Shakira, a judici per frau fiscal amb la porta encara oberta a un pacte

La Fiscalia li demana vuit anys i dos mesos de presó per defraudar 14,5 milions a Hisenda entre el 2012 i el 2014

Actualitzada 18/11/2023 a les 12:31

Possibilitat de pacte

La tesi de la Fiscalia

L'Audiència de Barcelona asseu des de dilluns que ve a la banqueta la cantant Shakira. En concret, la Fiscalia de Barcelona demana vuit anys i dos mesos de presó, i una multa de 23,8 milions per a l'artista per sis delictes contra la Hisenda pública que, individualment, no superen els dos anys de presó, cosa que obre la porta que, en cas de condemna, el tribunal suspengui la seva entrada a la presó.Shakira ja ha tornat els 14,5 milions que li exigia l'Agència Tributària i tres més d'interessos, per la qual cosa la Fiscalia li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany per reduir-li la pena.En dotze sessions, per les quals està previst que desfilin 117 testimonis, a més de pèrits i inspectors de l'Agència Tributària, el tribunal haurà de resoldre si, com manté la Fiscalia, l'artista colombiana va simular tenir residència fiscal a les Bahames per a no pagar impostos a la Hisenda espanyola.La llista de testimonis, en què no hi ha el seu ex Gerard Piqué però sí la seva anterior parella, Antonio de la Rúa, inclou a més celebritats del món de la música o el futbol, com els germans José i David Muñoz d'Estopa, el cantant de Manà Fernando Olvera o el xef Hideki Matsuhisa.Aquest no és l'únic front judicial que té obert la cantant per presumpta evasió d'impostos. Un jutjat d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga des del mes de juliol passat arran d'una altra querella de la Fiscalia que l'acusa de defraudar més de sis milions a l'IRPF i l'impost de patrimoni del 2018, utilitzant un entramat societari amb seu a paradisos fiscals.Aquesta nova causa penal podria encoratjar un pacte amb la Fiscalia, que l'artista ja va rebutjar el juliol del 2022, quan després de mantenir diversos contactes amb el ministeri públic va descartar la seva oferta -que pretenia rebaixar-li la pena a canvi que Shakira reconegués el delicte- i jugar-se-la al judici.La possibilitat d'un acord de la cantant amb la Fiscalia i l'Agència Tributària -acusació particular a la causa- per reduir una eventual condemna segueix sobre la taula fins a l'últim minut, malgrat el comunicat amb què Shakira va rebutjar el pacte, proclamava víctima de la «persecució» d'Hisenda i la «intransigència» del ministeri públic.La Fiscalia basa la seva acusació de frau fiscal en el fet que la cantant vivia a Espanya «de manera habitual» entre els anys 2012 i 2014: primer a Barcelona i després en un habitatge d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) que va comprar amb la seva exparella Gerard Piqué, mitjançant una societat.Segons el ministeri públic, aquest habitatge va constituir el domicili familiar de l'artista, les estades de la qual fora d'Espanya durant aquest temps ho van ser per «motius professionals, amb una durada molt curta», a excepció de la temporada en què va participar al programa nord-americà The Voice ( 61 dies el 2012, 118 el 2013 i 117 el 2014).D'aquesta manera, segons el ministeri públic, l'acusada va romandre a Espanya de manera efectiva 242 dies el 2012, 212 el 2013 i 243 el 2014, en tots els casos per sobre dels 183 dies a l'any que, d'acord amb la llei, la convertien en resident fiscal a Espanya, amb l'obligació de tributar en aquest país per tota la seva renda mundial, independentment d'on s'hagués produït.Per evitar tributar a Espanya, afegeix la Fiscalia, Shakira «va utilitzar un entramat societari», amb seu a les Illes Verges Britàniques, Illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg, que ocultaven la renda i el patrimoni a l'Agència Tributària espanyola i catalana.Un criteri de què discrepa la defensa, exercida pel despatx d'advocats Molins de Barcelona, que assegura tenir proves que l'artista va ser resident fiscal a Bahames des del 2004 fins a finals del 2014, quan es va establir a Barcelona arran de la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué. Per aclarir quants dies va passar a Espanya la cantant, la declaració dels testimonis serà clau.