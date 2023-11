Milers de persones surten al carrer a Madrid contra l'amnistia després de la investidura: «Europa ens ha de defensar»

El PP, Vox, Ciutadans i entitats constitucionalistes omplen la plaça Cibeles amb un clamor contra Sánchez

Actualitzada 18/11/2023 a les 13:42

Milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a Madrid per clamar contra l'amnistia pactada pel PSOE i l'independentisme. Sota el lema No en el meu nom la cita ha omplert la plaça de Cibeles dos dies després de la investidura de Pedro Sánchez. La concentració, convocada per un centenar d'entitats i associacions com Societat Civil Catalana (SCC) o S'ha acabat!, ha comptat amb també amb el suport del PP, Vox i Ciutadans.



«L'amnistia és la punta de l'iceberg», explicava a l'ACN Conxi, una de les concentrades. «Som conscients que formem part d'Europa, i Europa ens ha de defensar també als espanyols», deia un altre dels manifestants en una plaça on abundaven, precisament, les banderes europees amb el logo del PP europeu.La protesta, que s'ha desenvolupat en un ambient familiar, arriba després de quinze nits de mobilitzacions i disturbis als voltants de la seu del central del PSOE a Madrid. Tot i que els concentrats han repetit alguns dels càntics escoltats a la seu socialista de Ferraz com «Puigdemont a presó» o «Pedro Sánchez fill de puta», el to general de la protesta ha sigut calmat i familiar.Segons l'organització, la convocatòria celebrada a la capital espanyola ha congregat gairebé un milió de persones. Per la seva part, la delegació del govern espanyol a Madrid ha retallat aquesta xifra fins als 170.000 assistents. La protesta s'ha celebrat una setmana després de la concentració, també multitudinària, organitzada pel PP a la Puerta del Sol, cita protagonitzada pel seu líder, Alberto Núñez Feijóo, qui aquest dissabte ha anat a la cita, però no ha intervingut davant el públic.