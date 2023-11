Els riscos per a la salut d'un consum excessiu d'ibuprofèn

Pot provocar des de reaccions gastrointestinals fins a efectes negatius en el sistema nerviós

Risc cardiovascular

Reaccions gastrointestinals

Reaccions cutànies

Efectes en els sistemes immunològic i nerviós

Un informe el 2021 de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) sobre la utilització d'AINE (antiinflamatoris no esteroïdals) va assenyalar l'ibuprofè com el més consumit: quatre de cada deu envasos venuts eren d'ibuprofè. Una tendència que ha disminuït des del 2019, quan es va establir la recepta obligatòria per a la dispensació de les presentacions de 600 mil·ligrams.La clau per evitar possibles efectes adversos és que el tractament sigui el més curt possible i que la ingesta d'ibuprofè no excedeixi la dosi diària recomanada: 2.400 mg en adults i 1.600 mg en adolescents (12-18 anys). Les persones més grans de 65 anys, població amb un percentatge notable de polimedicats, han d'estar especialment alerta i seguir la prescripció mèdica, que normalment indicarà una dosi encara més baixa.El 2015, l'AEMPS alertava dels riscos d'administrar dosis altes d'aquest fàrmac a pacients amb factors de risc cardiovascular i patologies cardiovasculars greus. Assajos clínics confirmaven que dosis altes d'ibuprofè (iguals o majors de 2.400 mg/dia) podrien associar-se amb un risc més gran de trombosi arterial.Els gastrointestinals són els efectes adversos més comuns després d'una ingesta excessiva d'ibuprofè. La seva gravetat oscil·la des de símptomes més lleus com nàusees, vòmits o flatulència, a úlceres pèptiques o hemorràgies digestives (amb més incidència en pacients d'edat avançada). També s'ha descrit l'empitjorament de patologies prèvies com la colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn.Com en els casos anteriors, el grau d'afectació i de gravetat comprèn un rang d'efectes adversos més i menys freqüents. El més probable, seguint la informació del prospecte, seria l'erupció cutània, mentre que entre els menys freqüents es trobarien envermelliment, picor, inflamació o l'aparició de taques violàcies a la pell.Encara que són casos poc freqüents, excedir la dosi diària recomanada podria originar edemes cutanis passatgers, inflamacions de la mucosa nasal o fins i tot broncoespasmes. En el marc d'efectes sobre el sistema immunològic també s'han descrit reaccions al·lèrgiques greus com a xocs anafilàctics.Pel que fa al sistema nerviós, entre els efectes més freqüents es trobarien la fatiga, la somnolència, els mals de cap, marejos o una sensació d'inestabilitat. I com a cas més greu i també més infreqüent, podria manifestar-se la parestèsia, un trastorn de sensibilitat els símptomes habituals del qual són l'adormiment i el formigueig de peus i mans.