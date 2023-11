El preu de la bombona de butà canviarà dimarts que ve

Fins ara, una bombona de 12,5 quilos costava 14,43 euros

Actualitzada 18/11/2023 a les 12:02

El preu de la bombona de butà tornarà a canviar a partir de dimarts que ve 21 de novembre després de dos mesos en què la bombona de 12,5 quilos costava 14,43 euros, segons el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).El nou preu es coneixerà dilluns que ve quan es publiqui al BOE, però no tindrà validesa fins a un dia després. Es calcula que ronda entre els 15,15 com a topall màxim i els 13,70 euros com a mínim perquè no pot superar el 5% del seu preu actual.Així mateix, es preveu que el nou cost sigui més baix que l'actual perquè el preu dels carburants ha baixat en els últims dies igual que l'última dada de l'IPC.Per calcular el preu de la bombona de butà cal multiplicar per 12,5 quilos el preu màxim fixat en la resolució en cèntims d'euros per quilogram, i sumar l'impost especial d'hidrocarburs, explica el HuffPost.El Govern limita i revisa el seu preu cada dos mesos en el tercer dimarts del mes a través del Reial decret llei 11/2022, que estarà vigent fins a desembre de 2023, a causa de la pujada que es va produir per la invasió de Rússia a Ucraïna quan va arribar a pujar als 19,55 euros.