El pòdcast més gran que s'ha fet mai en català arriba al final del seu recorregut amb més de 1.500 participants

La cabina de ràdio de la Queta ha visitat setze municipis principals de les vegueries catalanes

Actualitzada 18/11/2023 a les 19:38

La cabina de ràdio de la Queta, iniciativa engegada en el marc de la campanya Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure!, ha arribat al final del seu recorregut a Vilanova i la Geltrú, havent sumat la participació de més de 1.500 persones, amb una mitjana de 35 participants per dia. Des que es va posar en marxa el 23 de setembre a la ciutat de Barcelona, aquesta cabina de ràdio mòbil ha passat per 16 municipis principals de les vegueries catalanes, en un trajecte que l'ha permès connectar amb els habitants de tot el territori.

Amb el més d'un miler de veus recollides, un cop s'hagin processat i seleccionat, es crearà el pòdcast més gran que s'ha fet mai en català, que veurà la llum a principis del 2024 i que servirà com a colofó de la iniciativa. El pòdcast recollirà les reflexions sobre la llengua de la ciutadania que els participants han anat expressant i servirà per fer palesa la pluralitat d'accents i de parles present al país.



En l'última parada de la cabina, a Vilanova i la Geltrú, el Conseller de Drets Socials Carles Campuzano ha fet un balanç molt positiu de la iniciativa assegurant que «es percep que el país té ganes d'implicar-se de nou en l'ús social de la llengua arreu del país». «Ens cal de nou un impuls per estendre l'ús social de la llengua catalana. La força d'una llengua és la força dels seus parlants, i en aquest país de 8 milions de catalanes i catalans hem de reforçar més que mai les polítiques orientades a estendre l'ús de la llengua», ha apuntat el conseller.

La cabina de la Queta ha estat oberta a tothom que hi volgués participar durant vuit setmanes. Ha recollit tant les veus dels participants que s'han sumat a la iniciativa a títol individual com les d'escoles i associacions del territori que s'hi ha acostat amb els seus alumnes i membres. També ha acollit la celebració d'esdeveniments culturals com els episodis en directe dels pòdcasts d'Oye Polo i La Trinae, de Ràdio Primavera Sound, que van tenir lloc a Tortosa.

Durant el temps en què la cabina ha estat activa, els participants han pogut escollir 4 opcions segons el seu nivell de català i les seves preferències: respondre preguntes relacionades amb el seu ús del català; practicar la llengua en una conversa amb la Queta; fer un karaoke amb la cançó Començar, que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah han interpretat per a la campanya; o bé donar una mostra de veu per al projecte AINA, per tal de normalitzar el català en les tecnologies digitals. Els participants també han anat rebent la gravació de la seva pròpia participació al correu electrònic, material que han pogut anar compartint amb les seves amistats o a través de les xarxes socials.

Les ciutats que la cabina ha trepitjat, per ordre, són Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada, Tàrrega, Reus, Tarragona i Tortosa, Lleida, Tremps, Girona, Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tots aquests municipis compten també amb un centre del Consorci per la Normalització Lingüística.