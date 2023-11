El Govern es planteja restringir algunes activitats econòmiques davant de la sequera

Entre elles es troba prohibir l'obertura o ampliació de places hoteleres o plantes químiques

Actualitzada 18/11/2023 a les 11:33

La situació de sequera severa que viu Catalunya ha portat a la Generalitat a plantejar-se mesures que restringeixen activitats econòmiques que suposin un gran consum d'aigua, per la qual cosa s'estudia prohibir l'obertura o l'ampliació de places hoteleres, granges, centres de dades o plantes químiques .Aquestes possibilitats estan sobre la taula de la comissió interdepartamental creada pel Govern arran de la sequera, segons va avançar divendres passat El Periódico i va confirmar el Departament d'Acció Climàtica.Catalunya pateix la sequera més gran de la història per extensió, durada i intensitat, i, per revertir-la, caldria que caiguessin 500 mil·límetres de pluja, tota la que cau a Barcelona en un any quan no hi ha problemes per falta d'aigua. Aquestes precipitacions no s'esperen en els propers mesos.Davant d'aquesta situació, el Govern té sobre la taula un paquet de mesures per quan es declari la preemergència, cosa que podria passar dimarts que ve, i l'emergència, la pitjor fase del pla de sequera, que està previst que es posi en marxa a finals d'any.«Contemplem un ventall molt ampli de mesures. Segons s'avanci en les fases de la sequera, s'anirà decidint si s'han de prendre i com s'han d'executar», ha assenyalat un portaveu d'Acció Climàtica. De moment no s'ha pres cap decisió en ferm, encara que «no es descarta res», ha assenyalat.