Associacions de periodistes condemnen els «atacs» a reporters a les concentracions a Ferraz

FAPE i APM insten Vox a reclamar als seus «seguidors» que no impedeixin la tasca dels professionals de la informació

Actualitzada 18/11/2023 a les 10:35

La Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) i l'Associació de la Premsa de Madrid (APM) han condemnat els «atacs» a reporters durant les concentracions a les immediacions de la seu del PSOE al carrer Ferraz de la capital espanyola per protestar per l'amnistia i per la investidura de Pedro Sánchez. Ambdues organitzacions han demanat als responsables «del partit polític que dona suport a les concentracions« -sense citar explícitament Vox- que reclami als seus «seguidors« que no impedeixin als professionals de la informació exercir la seva tasca. En aquest sentit les entitats recorden que el dret a la informació està «recollit a la Constitució».



Alhora, els dos col·lectius de periodistes donen suport a l'actuació de la policia per «evitar l'actuació d'elements que provoquen desordres públics amb els seus comportaments violents», però alhora demanen als agents que «respectin» la tasca dels periodistes, els facilitin «protecció davant de possibles agressions» i tinguin en compte que els reporters han d'estar «on es produeixen els fets per informar de manera adequada».En aquest sentit ambdues entitats manifesten la «preocupació» per les detencions de dos periodistes dels mitjans El Mundo i El Español la nit del 15 de novembre sota les acusacions d'haver tirat objectes a la policia. Les dues publicacions neguen aquests fets i asseguren que els professionals es van acreditar com a periodistes, segons afirmen FAPE i APM.Finalment les dues entitats recorden als mateixos periodistes que el dret que tenen a reclamar respecte per la seva tasca d'informar «només és possible si es duu a terme, sempre, de manera responsable». Alhora els recomanen que vagin acreditats «de manera visible» durant l'exercici de la seva feina.