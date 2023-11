Aragonès, a l'Assemblea Ciutadana del Clima: «Estem davant d'una emergència inèdita»

La d'avui és la primera de les sis sessions convocades pel Govern, que se centraran en les energies renovables i en el model agroalimentari, entre d'altres temes

Cent persones assisteixen a Barcelona a un procés participatiu per buscar estratègies davant l'emergència climàtica, inaugurat aquest dissabte pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha afirmat que «afrontem un procés de deliberació i decisió ciutadana inèdit perquè estem davant d'una emergència inèdita».La d'avui és la primera de les sis sessions de l'Assemblea Ciutadana del Clima convocades pel Govern, que se centraran en les energies renovables i en el model agroalimentari i les recomanacions de les quals tindrà en compte per incorporar-les a les polítiques públiques.La sessió ha tingut lloc al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i ha comptat amb la presència d'Aragonès i dels consellers de Presidència i d'Acció Climàtica, Laura Vilagrà i David Mascort, respectivament. Unes 20.000 persones van rebre la invitació per participar a l'assemblea i el centenar que finalment hi assisteixen van ser elegits en un sorteig estratificat per garantir els diferents perfils sociodemogràfics.Durant les sis sessions previstes -des d'avui fins al febrer del 2024, a diferents emplaçaments- es comptarà amb el suport d'experts i els ciutadans participants rebran una compensació econòmica, a més dels serveis de transport, càtering i allotjament necessaris. Les properes sessions se celebraran a Tarragona (dues), Vic (Osona), Lleida i Girona.Es tracta, segons ha explicat la Generalitat, d'un projecte pioner en democràcia deliberativa i de la primera assemblea ciutadana d'àmbit català que es duu a terme, on els ciutadans debatran els reptes del canvi climàtic i formularan propostes per fer-hi front.«Des de Catalunya hem de fer la nostra contribució, perquè o canviem la nostra manera de viure -com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis- o ens vindrà canviada i no estarem preparats», ha dit Aragonès. El president ha celebrat la participació ciutadana en aquest projecte, que «és propi -ha assegurat- d'una societat democràticament madura».La consellera de Presidència, per part seva, ha assenyalat que l'assemblea és un «àgora ciutadana» per buscar solucions sobre el canvi climàtic i suposa «tota una declaració de principis per millorar la democràcia i fer-la més participativa».Al seu torn, el conseller d'Acció Climàtica ha dit que administracions, associacions, empreses i ciutadania han d'anar «tots a una davant un dels reptes més grans del planeta. Us demanem col·laboració per decidir, perquè avui ja no es qüestiona el model energètic renovable, sinó els criteris per prioritzar el tipus d'energia renovable, les infraestructures i la ubicació, tenint en compte el seu impacte sobre el territori».David Mascort ha assenyalat així mateix que, juntament amb el model energètic, s'ha de plantejar paral·lelament el model agroalimentari «perquè la manera de produir i consumir pot marcar la diferència entre ser part de la solució per mitigar el canvi climàtic o agreujar-ne els efectes».