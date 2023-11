Aquestes són les ajudes i pensions per a mestresses de casa majors de 45 anys

La Seguretat Social ofereix fins a tres tipus de prestacions no contributives a què poden accedir

Actualitzada 18/11/2023 a les 19:11

Les mestresses de casa no tenen dret a cobrar una pensió de jubilació per la Seguretat Social, encara que si compleixen una sèrie de requisits, sí que podran tenir una pensió no contributiva de jubilació. La Seguretat Social ofereix fins a tres tipus de prestacions i pensions no contributives a què poden accedir sense haver cotitzat ni un sol dia.L'organisme resa que «es reconeixen aquells ciutadans que, trobant-se en situació de necessitat protegible, no tinguin recursos suficients per a la seva subsistència en els termes legalment establerts, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per assolir les prestacions del nivell contributiu» .Si han cotitzat 360 dies per desocupació, aquestes treballadores tenen dret a la prestació contributiva, és a dir, l'. Tal com recull el portal Noticias Trabajo, la quantia de l'atur equival al 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies de la prestació. A partir del dia 181, la quantia de la prestació es redueix al 60% de la base reguladora.Un cop esgotat l'atur, la mestressa de casa podrà accedir a un dels, entre els quals hi ha eli l'A més, aquestes mestresses de casa tenen la possibilitat d'accedir al, si compleixen tots els requisits necessaris per a la pensió contributiva de jubilació, a excepció de l'edat.Aquests requisits són haver cotitzat un mínim de 15 anys al llarg de la vida laboral (amb almenys dos daquests anys dins dels 15 últims anys abans de sol·licitar la jubilació), i que sis dels anys es corresponguin a cotitzacions per desocupació .Una altra alternativa és el. Aquesta ajuda aquesta té una quantia de 480 euros al mes. Si no hi ha responsabilitats familiars, la durada serà de sis mesos (si heu cotitzat sis o més mesos). Si n'hi ha, la durada serà de tres, quatre o cinc mesos, si ha cotitzat tres, quatre o cinc mesos, respectivament. En cas d'haver cotitzat més de sis mesos, la durada màxima serà de 21 mesos.Finalment, la Seguretat Social disposa de: Ingrés Mínim Vital, pensió no contributiva de jubilació i invalidesa.