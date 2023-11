Afrucat invertirà 2 milions d'euros en innovació per robotitzar la feina del camp per minimitzar la mà d'obra

La patronal diu que la mecanització de processos farà guanyar competitivitat i estalviar

Actualitzada 18/11/2023 a les 12:05

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, invertirà un mínim de 2 milions d'euros en els pròxims set anys en innovació tecnològica per robotitzar la feina del camp amb l'objectiu de reduir la mà d'obra. Estimen que serà un canvi semblant al que ha viscut el sector automobilístic que els permetrà ser més competitius i també suposarà un estalvi de temps per als productors.



El director general de la patronal fructícola, Manel Simon, pronostica que el sector experimentarà una «transformació salvatge» en la pròxima dècada. No serà només al camp, sinó també a les centrals fructícoles, va explicar Simon en el marc de la 45a Convenció anual d'Afrucat celebrada el passat divendres a la Llotja de Lleida.El director general d'Afrucat va explicar que el programa per invertir en innovació, el primer que presenta la patronal, arrenca amb un pressupost de dos milions d'euros, tot i que confia que en els pròxims dos anys podran augmentar aquesta inversió fins als tres milions.La patronal vol robotitzar feines amb l'objectiu de no haver de «dependre tant de la mà d'obra«, la qual no sempre és fàcil de trobar, va dir Simon, que va afegir que aspiren, a través de la intel·ligència artificial ,a trobar maneres mecàniques per «esporgar, aclarir i collir amb qualitat».Això els ha de permetre, seguir «sent competitius». També permetrà estalviar temps i això farà, segons Simon, que els sector sigui més atractiu per als joves que volen «tenir més temps».La robotització no arribarà només al camp. També ho farà a les centrals fructícoles, on el director general d'Afrucat ha explicat que poc a poc començaran a invertir en robots centrals capaços de triar i col·locar la fruita a les caixes. «En els pròxims 5 o 10 anys les centrals donaran una volta com un mitjó», va pronosticar.El programa d'innovació també invertirà recursos en buscar maneres de resoldre plagues «que amb el canvi climàtic s'estan desajustant». Simon va posar l'exemple de la mosca de la fruita i d'un sistema innovador que proposa alliberar de manera massiva exemplars mascles estèrils.Precisament la 45a convenció anual d'Afrucat va abordar els reptes de la intel·ligència artificial amb dues xerrades de Pau García Milà, empresari català, conegut per ser el creador i fundador d'EyeOS el 2006 i José Luís Cordeiro, enginyer, professor i conferenciant.La jornada la va inaugurar el Conseller del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort. També hi van assistir l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; i el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, entre altres autoritats.