El TAD inhabilita durant tres anys a Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso a la final del mundial

Aquesta sanció és independent de la imposada per la FIFA, segons informa el portal 'Iusport'

Actualitzada 17/11/2023 a les 16:39

El ple del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha elevat aquest divendres a definitiva la sanció de tres anys d'inhabilitació per al ja expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso a la final del Mundial femení que va guanyar Espanya a l'agost.Segons ha informat el portal especialitzat 'Iusport', aquest expedient és independent del que ha resolt la comissió disciplinària de la FIFA, que també ha imposat tres anys de sanció a l'expresident de la RFEF. La sanció se suma a altres mesures, com la imposada al setembre per l'Audiència Nacional, que va prohibir a Rubiales comunicar-se o apropar-se a un radi de menys de 200 metres d'Hermoso.