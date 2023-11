Els partits independentistes amb una forquilla d'entre 52 i 66 escons no arribarien a la majoria absoluta

Actualitzada 17/11/2023 a les 18:50

El PSC guanyaria amb claredat les eleccions al Parlament amb 39-45 escons per davant d'ERC que es quedaria amb entre 29-34, segons el baròmetre d'opinió política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Junts perdria entre 8 i 13 representants quedant-se amb 19-24 mentre que el PPC, que ara en té 3, se situaria com a quart partit amb una forquilla d'entre 12 i 17 diputats.Els comuns pujarien una mica amb entre 10 i 14 escons, Vox se situaria darrere amb 6-9 diputats i la CUP seria el partit amb menys representació amb 4-8. Ciutadans, que ara té 6 diputats, es quedaria fora del Parlament. La suma dels diputats independentistes, amb una forquilla d'entre 52 i 66 escons, no arribaria a la majoria absoluta dels 68 diputats.