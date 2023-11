Detingut un conductor a Aiguaviva després de saltar-se un control amb un cotxe robat i circular sense carnet

L'arrestat, que va estar a punt d'atropellar un mosso i dos ciclistes, va negar-se a fer la prova d'alcoholèmia

Actualitzada 17/11/2023 a les 14:08

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys a Aiguaviva (Gironès) després d'una persecució des de Riudellots de la Selva. Els fets es van produir aquest dijous pels volts de la una del migdia. Una patrulla de Santa Coloma de Farners estava fent un control preventiu de robatoris a l'AP-7 a Riudellots. Quan el sospitós va arribar a la zona on hi havia els agents va fer una maniobra brusca per esquivar el control i va fugir a tota velocitat. En aquell moment un dels agents va haver de saltar per evitar que el conductor l'atropellés. El detingut va escapar-se per la Giv-5331 on va estar a punt d'envestir dos ciclistes, a més de posar en perill la resta de conductors que circulaven per la carretera.



Els Mossos van iniciar la per-secució que es va acabar a Aiguaviva, quan l'home va xocar amb un patrulla. Tot i això, l'arrestat va intentar escapar a peu camp a través fins que els Mossos el van poder capturar i detenir definitivament. Va ser aleshores quan els agents es van adonar que l'home tenia símptomes clars d'estar sota els efectes de l'alcohol i van demanar-li que es fes la prova, però aquest s'hi va negar. A més, en l'escorcoll posterior els policies van comprovar que el cotxe amb el que circulava constava com a robat a Ulldecona. També van poder comprovar que l'home no tenia el permís de conduir.Per tot plegat, l'arrestat, a qui li consten dues ordres de judicials de cerca i captura, una d'ells per ingrés a presó, va quedar detingut per un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle, un altre per danys, un altre delicte per no voler sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i un darrer per atemptat als agents de l'autoritat.Aquest divendres ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.