Descobreixen que les persones grans que segueixen la dieta mediterrània tenen menys risc de patir deteriorament cognitiu

Un total de 840 persones de més de 65 anys han participat en un estudi de la UB i el CIBERFES

Actualitzada 17/11/2023 a les 19:47

Les persones grans que segueixen les pautes de la dieta mediterrània tenen menys risc de patir declivi cognitiu. Així es desprèn d'un estudi europeu de la Universitat de Barcelona i el CIBER de Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES). Mitjançant una sèrie de biomarcadors dietètics, els investigadors han demostrat l'efecte protector que aquest estil alimentari té a llarg termini en les persones d'edat avançada.La recerca s'ha desenvolupat durant dotze anys i hi han pres part 840 individus de més de 65 anys de les regions franceses de Bordeus i Dijon. El 65% de les participants han estat dones. L'estudi s'ha publicat a la revista 'Molecular Nutrition and Food Research'. Els responsables de la recerca han dissenyat un índex metabolòmic dietètic, basat en biomarcadors obtinguts del sèrum dels participants, sobre els grups d'aliments que formen part de la dieta mediterrània. Una vegada conegut aquest índex metabolòmic, se n'ha avaluat l'associació amb el deteriorament cognitiu.Així, es van escollir com a biomarcadors els nivells de referència d'àcids grassos saturats i insaturats, els metabòlits de polifenols derivats de la microbiota intestinal i altres elements presents en el sèrum que reflecteixen la biodisponibilitat individual de cada persona. Alguns d'aquests elements no només han estat reconeguts com a marcadors d'exposició dels principals grups d'aliments de la dieta mediterrània, sinó que a més se'ls ha responsabilitzat dels efectes beneficiosos per a la salut d'aquest patró dietètic.El conjunt de metabòlits es van estudiar mitjançant anàlisis quantitatives a gran escala a partir del sèrum de participants sense demència. Pel que fa al deteriorament cognitiu, es va avaluar amb una bateria de cinc proves neuropsicològiques al llarg de dotze anys.