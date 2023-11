Alacant: Detingut per circular 28 quilòmetres en direcció contrària, ebri i amb el carnet retirat

El conductor, de 20 anys i que anava acompanyat d'unes altres tres persones al cotxe, quintuplicava la taxa d'alcohol permesa

Actualitzada 17/11/2023 a les 17:44

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home de 20 anys per circular durant 28 quilòmetres en direcció contrària per l'A-7. L'home ha estat arrestat a l'altura d'Albatera (Alacant) i conduïa embriac, quintuplicant la taxa d'alcohol permesa, i amb el permís de conduir retirat, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Benmereixent.Els fets han ocorregut en la matinada d'aquest dijous i al voltant de la 01.05 hores s'ha produït l'arrest, a l'altura d'Albatera, en el punt quilomètric 525 de l'A7. L'home circulava en sentit contrari, anant cap a Alacant per la calçada que va cap a Múrcia.Els destacaments de la Guàrdia Civil d'Oriola i de Trànsit d'Alacant han acudit a interceptar el vehicle i l'han aconseguit quan el cotxe ja havia circulat 28 quilòmetres en direcció contrària. El conductor era un home de 20 anys i veí d'Albatera, que estava acompanyat per altres tres persones en el cotxe.Els agents, davant els «símptomes» que el conductor podia haver consumit alcohol o drogues, li han realitzat els tests pertinents. L'home, que era un conductor novell, ha quintuplicat la taxa d'alcoholèmia permesa, mentre que el test de drogues ha estat remès al laboratori i la Guàrdia Civil està pendent de conèixer els resultats.A més, les mateixes fonts han informat que l'home tenia el permís de conduir retirat per un jutjat d'Oriola i els agents han immobilitzat el vehicle. A l'espera de conèixer els resultats del test de drogues, al detingut, de 20 anys, se l'acusa dels delictes de conducció temerària, d'alcoholèmia i de trencament de condemna, i ha passat a disposició judicial.