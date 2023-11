Un multimilionari ofereix 180.000 euros a l'any per viure i tenir cura de la seva paradisíaca illa privada

El lloc està situat a les Illes Verges Britàniques, al costat de Puerto Rico

Qui no somia dedicar-se a alguna cosa que l'apassioni. I si hi ha alguna cosa que encanta una gran part de la població és viatjar, descansar o gaudir de llocs espectaculars. Doncs hi ha qui pot dir que la seva vida se centra en això, i n'hi ha que encara en poden treballar si accepten l'oferta d'ocupació que ha publicat un multimilionari anònim.El portal Fairfax & Kensington, especialitzat en ofertes per a treballadors domèstics, ha publicat aquesta feina que busca una parella del Regne Unit amb experiència en hostaleria de luxe i en propietats de luxe per gaudir i tenir cura d'una paradisíaca illa privada a les Illes Verges Britàniques, al costat de Puerto Rico.El propietari d'aquest emplaçament desitja trobar algú que no només supervisi el lloc, sinó que el promocioni activament a les xarxes socials i formi part de la campanya per atraure «turisme de luxe» a mesura que l'illa es va remodelant, projecte que està previst que acabi a finals del 2024.Tot i que demanen que la parella tingui experiència amb sectors de luxe, també valoraran que un o tots dos hagin treballat en mitjans de comunicació o en xarxes.Aquests nous residents i vigilants hauran de fer el manteniment de l'illa, garantir el bon funcionament de les instal·lacions, tenir cura dels espais a l'aire lliure i ajudar en la creació de la residència principal i els allotjaments de convidats. A més, també hauran de gestionar el personal de menjar, neteja i consergeria que hi treballi, organitzar esdeveniments i oferir una experiència d'«hospitalitat de luxe» als convidats que arribin.Aquests experimentats hostalers, que també faran de influencers, tindran assistència sanitària, pensió i beneficis addicionals; se'ls cobrirà el transport, l'allotjament i la manutenció; accés total a la illa; i, per descomptat, un sou anual de 160.000 lliures (més de 183.400 euros).El multimilionari anònim propietari de l'illa valorarà les candidatures de les parelles que enviïn els seus currículums, acompanyats d'un enllaç a un vídeo de TikTok de més de 2 minuts, i els afortunats se seleccionaran abans de Nadal per començar a treballar al gener.