Un home intenta suïcidar-se després de concloure que patia càncer de còlon per consultar el seu estat en Internet

L'home no havia sol·licitat cap cita a l'hospital ni consells de persones especialitzades

Actualitzada 16/11/2023 a les 15:44

Un home ha estat hospitalitzat a Romania després de tallar-se les venes del braç esquerre amb intenció de suïcidar-se després de consultar dades a Internet i arribar a la conclusió que patia càncer de còlon. Després de la temptativa de suïcidi, esdevinguda el dissabte passat, la seva esposa el va trobar banyat en sang i va demanar ajuda als serveis d'emergències del comtat de Botosani, que van aconseguir salvar la seva vida.Els responsables de l'hospital afirmen que l'home, que no està sota la cura d'un oncòleg, es va tallar les venes amb un flexo, després de deixar a la seva dona un missatge en el seu telèfon, dient-li que era una bona esposa i demanant-li que li perdonés. Escriuen mitjans romanesos que l'home es va autodiagnosticar càncer de còlon, després de no sentir-se bé durant algun temps i trobar informació a Internet. No va sol·licitar cap cita a l'hospital ni consells de persones especialitzades.El portaveu de la unitat mèdica del comtat de Botosani, Ioan Asaftei, va declarar al mitjà nacional News.ro que el pacient no figura en els historials de consulta d'oncologia. «Es tractava més aviat d'un quadre depressiu», va dir, afirmant que l'evolució del pacient és «favorable» i que se li realitzaran proves de càncer.Segons el periòdic Monitorul, tres quartes parts dels romanesos prenen medicaments sense consultar al metge. A més, prenen el doble de píndoles de venda lliure que la mitjana de la Unió Europea, i la meitat dels pares tracten als seus fills amb medicaments inapropiats.