Sánchez promet el càrrec de president davant de Felip VI aquest divendres a les deu del matí

El líder del PSOE complirà amb el protocol per tercera vegada després d'haver estat investit avui pel Congrés

Actualitzada 16/11/2023 a les 18:49

Pedro Sánchez jurarà o prometrà el càrrec de president del govern espanyol davant del rei Felip VI aquest divendres a les deu del matí al Palau de la Sarsuela, a Madrid.Després que aquest dijous el Congrés dels Diputats l'hagi investit per tercera vegada, aquest cop amb 179 vots a favor i 171 en contra, el secretari general del PSOE acudirà al Palau Real per complir amb el protocol de la jura del càrrec demà al matí.Des d'aleshores Sánchez ja exercirà com a president reelegit, i s'espera que durant el cap de setmana es donin detalls sobre la composició de l'executiu que l'acompanyarà en la nova legislatura.