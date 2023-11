Quan cobraran els jubilats aquest any la paga extra de Nadal?

No comptaran amb aquesta paga extra els que rebin pensions derivades d'accidents de treball i malaltia professional

Actualitzada 16/11/2023 a les 17:46

La paga extra que s'abona als pensionistes amb motiu de Nadal arribarà a finals d'aquest mes, cap al 25 de novembre, i forma part dels 14 pagaments que reben tots els pensionistes: 12 de forma ordinària i dos de manera extraordinària.Com que el 25 de novembre cau dissabte, la data de cobrament en algunes entitats podria variar: algunes entitats avançaran el pagament al divendres 24 -o fins i tot abans- i d'altres ho faran la setmana següent, a partir del 27 de novembre.Cal tenir en compte que els pensionistes que han començat a cobrar entre l'1 de juny i el 30 de novembre no rebran la paga sencera sinó una sisena part, una per cada mes que hagin estat com a pensionistes.No comptaran amb aquesta paga extra els que rebin pensions derivades d'accidents de treball i malaltia professional, ja que aquestes s'abonen en 12 mensualitats en ser les pagues extraordinàries prorratejades dins de les mensualitats ordinàries.