La màgia de Hogwarts aterra a Barcelona amb 'Harry Potter: The Exhibition', la mostra immersiva més completa de la saga

L'exposició itinerant arriba per primera vegada a l'Estat i es podrà visitar fins el 7 d'abril en un espai del Port Vell

Una «bona» història transgeneracional

Una exposició molt popular

El món màgic de Hogwarts ha aterrat a la ciutat de Barcelona de la mà de 'Harry Potter: The Exhibition', la mostra immersiva més completa de la saga. Després de passar per ciutats com Viena o París, aquesta exposició itinerant es podrà veure per primera vegada a l'Estat a partir d'aquest divendres i fins al 7 d'abril en un espai ubicat al Port Vell.La proposta explora diversos dels moments més entranyables de les pel·lícules a partir d'una narració que combina vídeos, activitats i exposicions de material original. Així doncs, els visitants podran interactuar directament amb la mostra, ja sigui jugant al Quidditch, arrancant mandràgores, lluitant amb varetes o realitzant algunes de les pocions més icòniques.La narració interactiva comença només d'entrar per la porta amb un primer registre que permetrà al visitant escollir casa - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin -, vareta màgica i patronus (un dels encantaments més poderosos, materialitzat a través de diferents formes animals). Un cop passat aquest primer procés, es podrà accedir a les diferents sales, ambientades totes elles en diferents moments de la història de Harry Potter i també de la saga protagonitzada per Newt Scamander, d'Animals Fantastics.Tal com ha explicat Tom Zaller, fundador i CEO d'Imagine Exhibitions, es tracta de «rememorar» els moments que els protagonistes van viure, començant pel primer llibre i avançant durant els anys següents. «Si ets un fan normal, ho gaudiràs; si ets un expert, hi trobaràs sorpreses», ha assegurat, recordant que totes les activitats sumaran punts per la casa en la que cada persona s'hagi inscrit, que es convertirà en una «competició real», il·lustrada pels coneguts rellotges de sorra.Entre els escenaris disponibles hi ha una gran diversitat d'espais, com per exemple el menjador del castell, les classes de les diferents assignatures, la cabanya d'en Hagrid, el bosc prohibit i també el Ministeri de Màgia, entre d'altres. Aquesta extensa quantitat de propostes permeten als assistents experimentar tot allò que va passar darrere de les càmeres. «No sabem què vol tothom, però és prou acurat per esdevenir un dia memorable per qualsevol fan», ha apuntat.Preguntat per l'èxit de la saga, Zaller creu que s'atribueix bàsicament a «una bona història» que es complementa amb un món audiovisual «molt ric». «Jo em dedico a les exhibicions i creo experiències, i sempre comencen amb històries meravelloses», ha insistit. De fet, tot i que Harry Potter està ambientat en un món «màgic», incorpora elements molt quotidians com «anar amb tren, estar nerviós el primer dia d'escola, imaginar qui seran els teus amics, estar en un equip esportiu o enamorar-se». És per això, que el responsable d'Imagine Exhibitions veu aquest imaginari fantàstic com una cosa «atemporal» que agrada tant als més petits com als més grans, que van viure l'estrena de les pel·lícules al seu moment.La mostra es podrà veure cada dia a partir de demà i fins el mes d'abril. Al ser itinerant, prèviament havia passat per ciutats com Viena o París, després de sortir dels Estats Units, on es va crear. En el cap de la capital francesa, Zaller admet que va ser d'allò més «popular», aplegant més de 600.000 persones. En global, la suma ja supera els 1,7 milions. Ara arriba a Barcelona, perquè és una ciutat «bonica», que els agrada i que no havia acollit experiències similars, tal com van fer Madrid o Valencia. Pel que fa al nombre de visitants, els organitzadors esperen que se superi la xifra de París. «És un repte per nosaltres i seria una pena que la gent que sigui fan de Harry Potter no passi per aquí, és una exposició amb molt de material i un circuït molt llarg, estic molt orgullós del projecte», ha conclòs.