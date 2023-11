Girona: Detingut un home de 68 anys que tenia 1.300 plantes de marihuana i cinc escopetes en un mas

Els Mossos van requisar també diners en efectiu i calculen que el cost de la droga s'enfila als 36.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 68 anys que tenia 1.300 plantes de marihuana a casa seva a Sant Julià de Ramis (Gironès). La droga estava repartida en diverses estances del mas. A més, els agents van intervenir cinc escopetes que tenia l'arrestat i 250 euros en efectiu. El sospitós, que no té antecedents penals, tenia punxada la llum, per això haurà de respondre també per un presumpte delicte de frau elèctric, a banda dels de tinença il·lícita d'armes i contra la salut pública.En l'escorcoll, en el que hi van participar agents d'Investigació de Girona, ARRO i Seguretat Ciutadana, també es van intervenir aparells per fer créixer la droga. En aquest sentit, els policies es van emportar de casa del detingut 96 làmpades, 66 transformadors i 77 portalàmpades. Els Mossos calculen que el cost de la droga intervinguda és de 36.385 euros.