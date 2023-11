El Parlament Europeu debatrà sobre la llei d'amnistia al pròxim ple d'Estrasburg

La conferència de presidents dona llum verda a la petició del Partit Popular Europeu

Actualitzada 16/11/2023 a les 12:31

El Parlament Europeu debatrà en el ple de la setmana que ve a Estrasburg sobre la llei d'amnistia. Després que el Patit Popular Europeu hagi demanat introduir aquest debat en l'agenda de la sessió plenària, la conferència de presidents de la institució ha donat llum verda a la petició dels populars. El debat, també reclamat pel grup dels liberals del qual forma part Ciutadans, se celebrarà el pròxim dimecres. L'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha celebrat que el ple abordi «l'erosió de l'estat de dret a Espanya per l'amnistia i pels pactes de Sánchez contra la independència judicial». «S'estan vulnerant els principis que defensa la UE», ha insistit en una piulada.



Per la seva banda, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez ha afirmat que «els valors de la Unió són un límit democràtic que no s'ha de sobrepassar, fins i tot per a aquells que no tenen cap límit per mantenir-se en el poder».A banda dels eurodiputats, en el debat també hi haurà un representant de la Comissió Europea i del govern espanyol en representació de la presidència del Consell de la UE.