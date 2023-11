Descobreix que la seva dona l'enganya per un error en el lloguer d'una pista de futbol i ho explica en una ressenya de Google

Un usuari es queixava que per culpa de no poder jugar havia tornat a casa abans enxampant la seva dona amb el veí

Actualitzada 16/11/2023 a les 16:41

Estaba googleando canchas de futbol para alquilar y me encontré la mejor reseña de la historia jhashjahjsas pic.twitter.com/vADnAce1F1 — Alejo (@bjs_alejo2) November 13, 2023

Les ressenyes d'internet són una bona font d'informació per als usuaris, que poden tenir referències de clients anteriors sobre un restaurant, un lloc o la prestació d'algun servei. De vegades, a més, són una font de sorpreses, com va passar en aquest cas.Un usuari de Twitter (X) anomenat Alejo (@bjs_alejo2) va trobar per casualitat una ressenya que no va dubtar a qualificar com «la millor ressenya de la història». Alejo estava buscant pistes de futbol per llogar a la localitat de Morón, a Buenos Aires, quan va reparar en una de les ressenyes.«Vaig viatjar des de Morón per arribar i que em diguin que la pista llogada no estava disponible», comença dient el missatge, en què podria ser una ressenya negativa qualsevol, fruit d'algun malentès amb la reserva de pistes.El que no és tan comú van ser les conseqüències del fet. «Que el senyal, això... que el senyal allò... molt biribiri», deia la ressenya sobre les excuses que va rebre per no poder fer servir la pista.«Conseqüència: arribo més d'hora a casa, per trobar-me la meva dona al llit amb el veí», explicava el comentari, ja que l'usuari va descobrir una infidelitat de la seva parella en aquell moment.La ressenya acaba amb un lacònic «mai més», que molts usuaris volen aclarir, ja que no especifica si mai més anirà a aquesta pista, mai més estarà amb la seva dona o a què es pot referir.