Barcelona: Els Mossos investiguen un succés a un pis amb un home mort i una dona embarassada ferida

Els cossos d'emergències han comprovat que l'home era mort i que la dona presentava ferides, l'abast de les quals no ha transcendit

Actualitzada 16/11/2023 a les 18:02

Els Mossos d'Esquadra investiguen un succés a un pis de Sant Adrià de Besòs amb un home mort i una dona ferida, que segons ha pogut saber l'ACN està embarassada. Segons explica el cos policial, cap a les dues del migdia d'aquest dijous s'ha rebut un avís que informava que en un domicili de la localitat barcelonina hi havia les dues víctimes.Agents de seguretat ciutadana s'han desplaçat a l'indret indicat i quan han arribat al lloc han localitzat les persones que s'indicava a l'avís. També s'hi han adreçat efectius de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els cossos d'emergències han comprovat que l'home era mort i que la dona presentava ferides, l'abast de les quals no ha transcendit.La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret de sumari, per tal d'esclarir els fets.