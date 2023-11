Aquests són els set medicaments que mai hauries de barrejar amb el cafè

Hi ha medicaments que és millor no barrejar amb el cafè perquè les conseqüències poden posar en risc el tractament

Actualitzada 16/11/2023 a les 17:16

Medicaments que no s'han de barrejar amb cafè

Medicaments per controlar la tensió arterial. En general, entre els qui pateixen aquesta malaltia sol estar poc indicat prendre cafè, ja que tendeix a elevar la freqüència cardíaca. Prendre'l amb aquests medicaments pot alterar-ne els efectes i fer que perdi eficàcia.

​Medicaments antidepressius, ansiolítics o somnífers. De la mateixa manera que abans assenyalàvem, en prendre aquest tipus de medicaments amb cafè, aquests perdran part de la seva efectivitat, per la qual cosa es recomana prendre el cafè un parell d'hores abans de la medicació o un parell d'hores després. A més a més, els tanins de la beguda poden impedir l'absorció completa de certs medicaments.

​Medicaments per a la tiroide. Certs estudis han demostrat que prendre alguns d'aquests medicaments amb cafè o poc temps després n'impedeixen l'absorció i en redueixen l'eficàcia.

Medicaments per a l'asma. Alguns broncodilatadors, com l'aminofilina o teofilina, en combinar-los amb el cafè poden provocar mals de cap o inquietud, a més que el cafè en redueix l'absorció.

Medicaments per a refredats i al·lèrgies. Aquests medicaments són molt habituals i molts contenen substàncies estimulants, que en prendre-les amb el cafè podrien multiplicar-ne els efectes, fent que aquests siguin majors, sobretot augmentant símptomes com la inquietud o l'insomni.

​Té efectes adversos en diabètics i, encara que no afecta la medicació directament, pot augmentar els nivells d'insulina i sucre en sang.

​Les píndoles anticonceptives poden fer que el cos metabolitzi la cafeïna més a poc a poc, per la qual cosa podria provocar mals de cap i nerviosisme, entre altres símptomes.

Hi ha moltes persones per a les quals la promesa d'una tassa de cafè calenta és l'empenta que necessiten per sortir del llit als matins. L'esmorzar és un dels àpats més importants del dia i a Catalunya és habitual que, prenguem el que prenguem, ho fem acompanyat d'un cafè, tant si optem per prendre alguna cosa dolça com si optem per un esmorzar salat, per aconseguir-ne una bona quantitat denergia per afrontar el dia.Moltes persones gaudeixen del cafè, tant del que prenen al matí com el que acompanya l'aperitiu els dies frescos o el que se sol prendre després de dinar, per encarar la tarda una mica més deserts. Tot i això, els qui hagin de prendre determinades medicacions s'han d'assegurar que són compatibles amb el consum d'aquesta beguda, perquè de vegades no ho tenim en compte, cosa que fa que posem la nostra salut en risc.La cafeïna és un dels elements clau del cafè, el motiu pel qual molta gent el pren a la recerca d'aquell xut d'energia que proporciona i que els ajuda a afrontar el dia, cosa que es produeix perquè estimula el sistema nerviós central. També es tracta d'un diürètic, cosa que implica que ajuda el cos a orinar més, augmenta l'alliberament d'àcid a l'estómac, pot interferir en l'absorció del calci al cos, impedint-la i augmentar la pressió arterial.Un consum moderat de cafè pot fer que aprofitem els beneficis, com els antioxidants i els beneficis de la cafeïna, però un abús o consum excessiu pot ser perjudicial per a la salut a llarg termini. Una persona adulta pot consumir fins a 400 mg de cafeïna al dia sense que aquesta arribi a resultar perjudicial, això equivaldria a quatre tasses de cafè.Un consum excessiu de cafè (o cafeïna) sol associar-se amb determinats símptomes, com poden ser insomni o mals de cap, marejos o ritme cardíac accelerat, inquietud i tremolors, deshidratació, ansietat i fins i tot es pot arribar a generar dependència a aquesta substància. De fet, si això arriba a passar, deixar-ho de cop pot generar mals de cap, somnolència, irritabilitat, nàusees i problemes per concentrar-se, que tendeixen a desaparèixer en pocs dies.Tendim a pensar que al cos tot el que prenem s'acaba barrejant, però, a l'hora de prendre medicaments això cal tenir-ho més en compte, perquè hi ha algunes substàncies que fan que no s'absorbeixin com necessitem, que perdin efecte o que resultin perjudicials per al nostre cos en lloc de beneficiosos.No tots els medicaments tenen els mateixos components, per la qual cosa si s'està prenent algun tipus de medicació per a algun d'aquests casos, el millor sempre és consultar amb el metge responsable o especialista, que serà qui millor ens pot explicar si la medicació que estem prenent es pot barrejar amb el cafè o val més esperar o eliminar-lo de la nostra dieta.