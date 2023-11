Almenys quatre persones van resultar amb ferides de bala en un atac armat a Jerusalem

La Policia d'Israel va «neutralitzar» els tres atacants

Actualitzada 16/11/2023 a les 10:19

Almenys quatre persones van resultar amb ferides de bala aquest dijous en un atac armat al sud de Jerusalem, va informar la Policia d'Israel, en precisar que tres atacants van ser «neutralitzats».«En el recent atac a trets al lloc de control dels Túnels de Jerusalem, tres terroristes han estat neutralitzats per les forces de seguretat» desplegades a la zona, ha indicat un portaveu policial, sense precisar l'estat de salut dels atacants.Consultada per EFE, la policia va explicar que «encara és molt aviat per confirmar» si els atacants van perdre la vida.Segons els primers reports oficials, els agressors «van arribar en un vehicle sospitós i van obrir foc contra les forces» israelianes.Nombroses tropes de la Policia de Fronteres, de l'Exèrcit i fins i tot unitats de desactivació de bombes van ser desplegades a la zona després de l'atac i estan pentinant l'àrea, que va ser tancada a la circulació vehicular.«Com a resultat de l'atac, set persones van resultar ferides en diversos graus i estan sent evacuades per rebre tractament mèdic», va assegurar el portaveu policial.Tot i això, el servei d'emergència Magen David Adom ha precisat que d'aquestes set persones, quatre han presentat ferides de bala, entre elles un home de 20 anys en estat greu i inconscient, mentre que les altres tres víctimes patien crisis nervioses.Els ferits van ser evacuats als hospitals Hadasah Ein Kerem i Share Zedek.Aquests fets tenen lloc en un ambient d'alta tensió a Israel per la guerra contra Hamàs, desencadenada el 7 d'octubre després d'un atac massiu del grup islamista que va incloure el llançament de milers de coets i la infiltració en territori israelià d'uns 3.000 milicians que van massacrar unes 1.200 persones i en van segrestar 240 més.Des de llavors, les forces aèries, navals i terrestres d'Israel ataquen sense treva la Franja de Gaza, deixant més d'11.300 morts, 29.200 ferits i 3.600 desapareguts sota la runa.