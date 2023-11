La fiscalia recorre contra la investigació a Laporta pel 'cas Negreira' perquè creu que els fets van prescriure el 2020

El ministeri públic diu que no pot atribuir-se a Laporta un delicte de suborn pel que van fer Rosell i Bartomeu després

Actualitzada 15/11/2023 a les 17:35

La fiscalia ha presentat un recurs contra la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona que decidia investigar el president del FC Barcelona, Joan Laporta, en l'anomenat 'cas Negreira' de suposat suborn al col·lectiu arbitral. En el seu escrit, el ministeri fiscal considera que qualsevol fet que Laporta dugués a terme en el seu primer mandat, del 2003 al 2010, ja estaria prescrit, perquè la querella es va presentar més de deu anys després, el 2023, i, a sobre, no anava dirigida contra ell.



Per la fiscalia, l'inici del còmput del termini de prescripció va començar quan va deixar la presidència, el 2010. El magistrat instructor considerava que el delicte continuat de suborn no prescrivia fins als 15 anys, però el fiscal diu que no té sentit perseguir Laporta pel que van fer els dos presidents que el van succeir, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Tampoc Rosell hauria de respondre pel que va fer Bartomeu després d'ell, concreta la fiscalia.En una interlocutòria de l'octubre passat, el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona va decidit investigar Laporta pels delictes de suborn o alternativament corrupció esportiva, per administració deslleial i per falsedat en document mercantil. El jutge també investigarà totes les persones que van ser membres de la Junta Directiva del Barça durant el mandat de Laporta entre el 2008 i el 2010 o que estiguessin integrades a l'organigrama del club i tinguessin una responsabilitat efectiva en la presa de la decisió d'efectuar els pagaments presumptament il·lícits a l'exàrbitre José María Enríquez Negreira i al seu fill.En la seva interlocutòria, el magistrat argumentava que la Federació Espanyola de Futbol, segons va considerar l'any passat l'Audiència de Madrid, és una entitat jurídico-pública, tot i que el seu funcionament intern sigui d'entitat privada per facilitar-ne la gestió. També recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va considerar el mateix sobre la Federació Italiana de Futbol. Per això, ja va argumentar fa setmanes que el delicte de corrupció esportiva podria ser en realitat un delicte de suborn relacionat amb funcionaris públics.Per la prescripció d'aquest i altres delictes que afecten a Negreira i el seu fill, situada en els 15 anys, la investigació es pot remuntar al 2003, ja que l'última factura cobrada és del 2018. Respecte als directius del Barça, la prescripció és de 10 anys, i això situa l'inici dels fets investigats al 2008, cosa que afecta la primera presidència de Laporta, segons el magistrat.