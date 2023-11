Finlàndia lamenta el retard en la nova proposta per a l'oficialitat del català: «No hem tingut temps d'analitzar-la»

Irlanda i Suècia esperen la presentació del govern espanyol per veure «com evoluciona la proposta»

Actualitzada 15/11/2023 a les 10:30

El ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Adlercreutz, ha lamentat aquest dimecres que el govern espanyol hagi fet arribar la nova proposta per a l'oficialitat del català, el basc i el gallec només un dia abans de la reunió a la resta de països. «Vam rebre la proposta dilluns al vespre i en castellà. No hem tingut temps d'analitzar-la», ha dit Adlercreutz a l'arribada a la trobada en què l'executiu espanyol exposarà la proposta adaptada que busca que altres llengües minoritzades no puguin utilitzar el cas d'aquestes tres llengües per demanar l'oficialitat. El ministre finlandès ha dit que espera «sentir més» sobre la proposta per part del govern espanyol durant la reunió.



La ministra sueca, Jessika Roswall, i el ministre irlandès, Peter Burke, també han dit esperar l'exposició de la nova proposta per part de l'executiu espanyol per tal de «veure com evoluciona la proposta».Durant la reunió s'espera que hi hagi un «estat de la qüestió» sobre la proposta. A l'arribada a la reunió, el secretari d'estat per a la UE, Pascual Navarro, ha evitat comentar la nova proposta.