Detinguda per abandonar al seu fill de 12 anys a casa seva durant tres dies i sense calefacció

La mare li va deixar 20 euros, un cartó de llet, sis ous i un paquet de salsitxes

Actualitzada 15/11/2023 a les 17:29

La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 49 anys com a presumpta autora d'un delicte d'abandó temporal d'un menor en deixar només al seu fill de 12 anys a casa seva de La Rioja durant tres dies. Els agents van rebre la setmana passada una alerta emesa pels treballadors socials informant de la possible situació de desemparament que estaria patint un menor d'edat en trobar-se sol a l'habitatge familiar.Una patrulla de seguretat ciutadana va acudir al domicili on van trobar sol al menor. Aquest va relatar als agents i als treballadors socials que portava tres dies sol en l'habitatge perquè la seva mare s'havia anat a una localitat de Valladolid per arreglar uns temes pendents i que encara no havia tornat, indicant que li havia deixat 20 euros i que ja els havia gastat.Els guàrdies civils i els treballadors van poder comprovar la situació de desprotecció del menor en mancar del manteniment suficient per a la seva edat, tenint únicament a la nevera sis ous, un paquet de salsitxes i un cartó de llet. Les estades de l'habitatge estaven en condicions d'higiene acceptable però amb una temperatura molt baixa en tenir la calefacció espatllada, per la qual cosa es va derivar al menor al Servei de Protecció de Menors dependent de la Consergeria de Salut i Polítiques Socials del Govern de La Rioja per al seu acolliment i cura. La mare va ser localitzada, detinguda i posada a la disposició de l'autoritat judicial que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.