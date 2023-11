ChatGPT prediu el número de la Loteria de Nadal i el 'Gordo' s'esgota en minuts

La intel·ligència artificial va analitzar tots els sortejos que s'han celebrat fins ara des de l'any 1812

Actualitzada 15/11/2023 a les 18:43

Quin número guanyarà la Loteria de Nadal?

Queda poc més d'un mes perquè els nens i nenes de Sant Ildefons cantin els números premiats del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal. Aquest esdeveniment tan esperat a Espanya repartirà milions d'euros entre els guanyadors i, segons el model de llenguatge gran (LLM) ChatGPT, el número del 'Gordo' és bastant clar.Encara que el bitllet guanyador es descobreix el matí del mateix 22 de desembre, conforme es van traient les boles enumerades, hi ha qui ha preguntat a la intel·ligència artificial (IA) que faci les seves prediccions. ChatGPT ha analitzat els 210 sortejos de Nadal que ja s'han celebrat, de 1812 al 2022 (incloent els dos que va haver-hi l'any 1938) i ha calculat el número que té més probabilitats de ser el que s'emporti el major premi.La resposta que ha donat ChatGPT no és gens precisa. En realitat, el sorteig està en mans de l'atzar i la IA no pot predir el que ocorrerà el mes que ve. No obstant això, hi ha qui ha decidit fer cas al bot. Tant que el número ha acabat esgotant-se.ChatGPT només pot basar-se en informació del passat. En aquest cas, s'ha centrat en els bitllets premiats d'edicions de la Loteria de Nadal anteriors. Per tant, el bitllet que la IA creu que té més 'paperetes' per guanyar realment té les mateixes possibilitats que la resta.No obstant això, existeixen persones que han decidit confiar en les prediccions del LLM. El número només estava disponible en 'La Cordobesa', l'administració 26 d'Elx i, en concret, era el 03695. El pronòstic de ChatGPT s'ha difós tant que, en poc temps, s'han acabat les unitats. Pel que, si volies confiar en aquesta eina d'OpenAI, arribes tard.Un altre dels números que ChatGPT ha considerat que podria ser el guanyador és el 02695. No obstant això, aquest només seria premiat en cas d'empat en la segona posició de les unitats de miler entre el 2 i el 3. L'explicació que dona la IA per a assenyalar que aquests números seran els favorits de l'atzar és que el número 0 ha estat, fins al moment, el més repetit en la primera posició del sorteig. En total, ha coincidit com a primera xifra en 64 edicions del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal.