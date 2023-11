Bruce Springsteen & The E Street Band confirma un segon concert a Barcelona el 22 de juny

Les entrades es posaran a la venda dimarts que ve a les 10.00 h

Actualitzada 15/11/2023 a les 15:11

Bruce Springsteen & The E Street Band ha confirmat un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 22 de juny, dos dies després del primer, previst per al 20 de juny. La promotora Doctor Music també descarta «totalment» afegir-hi una nova actuació. Les entrades es posaran a la venda dimarts que ve a les 10.00 h a través de doctormusic.com i entradas.com.El preu anirà dels 65 fins als 128 euros per a les localitats que tenen butaca assignada i de 128 euros per a la part de davant de la pista. A la part de darrere de la pista les localitats costaran 85 euros. Com a màxim, es podran comprar sis entrades. Quasi totes les localitats disponibles -50.000- per al primer concert a la ciutat comtal es van vendre en mitja hora. El 'Boss' farà tres concerts previs a Madrid, el 12, el 14 i 17 de juny al Cívitas Metropolitano.