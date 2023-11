Així és el nou anunci de la Loteria de Nadal

Enguany l''spot', que s'estrena aquesta nit, porta a l'actualitat les idees màgiques d'alguns relats nadalencs

Actualitzada 15/11/2023 a les 19:06

Fa olor de Nadal, l'anunci de la Loteria de Nadal ja és aquí. Per a aquest 2023, sota el lema 'No hi ha major sort que la de tenir-nos', l'espot recorre a un bonic curtmetratge, un conte contemporani amb reminiscències d'històries com Que bell és viure o Conte de Nadal, que comença amb l'estressant rutina d'una jove i conclou amb un bell missatge que posa el focus en que no hi ha major sort que la de tenir-nos, a un mateix, a la família i als amics.La campanya, realitzada per l'agència Contrapunto, tracta una història quotidiana, la d'una jove que, com moltes altres, assumeix una infinitat de coses en la família i dels seus amics, entre elles la de comprar el dècim de la Loteria de Nadal al seu pare. Però entre l'enrenou del dia a dia, el seu treball, la llarga cua que troba quan va al despatx de loteria, els encàrrecs dels seus amics per a reservar taula tal dia per a una celebració... arriba la nit i ha d'avisar per telèfon al seu pare que se li ha oblidat comprar el dècim i l'endemà és el sorteig.«És que ho haig de fer tot jo! Tant de bo desaparegués tothom!», es lamenta desolada la noia, que imaginàriament desperta l'endemà en un món en el qual els carrers estan buits, el metre, el centre de Madrid, els comerços... Gaudeix de provar-se roba sola en un centre comercial; veu una pel·lícula en una sala buida amb un gelat i una bossa de crispetes; va al Museu del Prado i es recrea de cadascun dels traços de Las Meninas; passeja i, ja al capvespre, des d'un àtic en el qual es veu la Gran Via madrilenya, truca de nou al seu pare. Ningú contesta.Llavors es dirigeix a casa del seu progenitor, però no està i, cansada, es tira al llit en el qual dormia de petita. L'endemà, per fi el veu i li demana perdó «per allò d'ahir». «No et preocupis», li respon el seu pare. «Saps que al final vaig aconseguir el dècim?», li replica ella. «El dècim és per a això, per a estar junts», li respon qui va veure néixer a aquesta noia que, com moltes, viuen d'un costat per a un altre en un món en el qual la sort decideix que coneguis a un amic, a un company de vida, com els ocorre als protagonistes dels anuncis que s'escoltaran en la ràdio.