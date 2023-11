Acord a la UE per disminuir les emissions de metà i reforçar les inspeccions a les empreses del sector energètic

L'entesa no ha aconseguit finalment que es fixin objectius vinculats de reducció, tal com demanava l'Eurocambra

Actualitzada 15/11/2023 a les 13:20

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han arribat aquest dimecres a un acord per disminuir les emissions de metà i reforçar les inspeccions a les empreses del sector energètic. El pacte pretén donar continuïtat a una proposta de la Comissió Europea, que va plantejar diverses mesures per reduir les emissions d'aquest gas i contribuir al compliment del 'Fit for 55', el pla de l'executiu per disminuir les emissions contaminants a la UE en almenys un 55% fins al 2030. Malgrat que l'entesa no ha aconseguit finalment que es fixin objectius vinculants de reducció -tal com demanava l'Eurocambra-, la nova llei permetrà «assolir els objectius climàtics de la UE i millorar la qualitat de l'aire», tal com subratlla el Parlament.



Un dels principals punts de l'acord passa per exigir als operadors del mercat a informar «de forma regular» a les autoritats competents sobre el seu volum d'emissions. Alhora, obliga a les empreses de petroli i gas a dur a terme «anàlisis periòdiques» per detectar i reparar fuites de metà.També s'estableix la prohibició de l'emissió controlada de gasos contaminants a l'atmosfera i la crema de gas natural -pràctiques conegudes com a 'venting' i 'flaring'- als sectors del petroli i el gas, autoritzant-la només en circumstàncies excepcionals com podrien ser casos de mal funcionament d'alguns equips o per raons de seguretat.Pel que fa a les empreses de carbó, l'acord limita el 'venting' a partir del 2027, aplicant condicions més estrictes a partir del 2031.Més enllà de les restriccions a companyies de la Unió Europea, el text també estableix la creació d'una base de dades internacional. L'objectiu és assegurar que, a partir del 2027, tots els contractes que empreses de la UE signin amb proveïdors de països tercers també respectin la normativa comunitària d'emissions. Pels eurodiputats aquest punt era especialment rellevant, ja que la UE importà més del 80% dels combustibles fòssils que crema.Malgrat que no s'han fixat objectius de reducció vinculats, la Comissió deixa clar que la seva proposta està alineada amb el 'Compromís Global del Metà', una iniciativa que pretén reduir les emissions de metà en un 30% de cara al 2030 i que han signat més de 150 països.Amb l'acord assolit aquest dimecres, tant el Parlament Europeu com el Consell de la UE hauran d'adoptar formalment el text i, un cop es completi el procés, la llei es publicarà al Diari Oficial de la UE perquè entri en vigor.