Un nou test de sang permet detectar abans el càncer de pulmó

Aquesta tècnica permet classificar als pacients en funció del seu perfil de risc, la qual cosa obre la porta a tractaments personalitzats

Entre tots els càncers, el que més morts causa a Espanya és el de pulmó. Amb tot, aquests tumors no sempre són iguals: la taxa de supervivència als cinc anys depèn en gran manera del tipus concret, de si s'ha expandit a altres regions del cos i de la rapidesa amb la qual es detecti. De fet, el càncer de pulmó és molt més curable quan es detecta en etapes primerenques.Per desgràcia, els estudis que s'han dut a terme sobre aquest tema han trobat que la majoria dels casos de càncer de pulmó es diagnostiquen en etapes avançades, degut en bona part al fet que molts pacients no mostren simptomatologia òbvia al començament de la malaltia.Per a acabar amb aquest problema, els científics porten temps treballant en diverses tècniques de cribratge. En l'actualitat, la millor eina amb la qual comptem és un procediment d'imatge anomenat tomografia computada (CT) que, no obstant això, a vegades llança falsos negatius o positius. No obstant això, un grup d'investigadors ha presentat uns resultats inicials en el Congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica en els quals detallen un nou test de sang per a detectar càncer de pulmó en les seves etapes inicials.Segons recull el portal de notícies sobre salut Medical News Today, el sistema, desenvolupat per la companyia de genòmica del càncer Personalis Inc. detecta petites restes d'ADN tumoral circulants a la sang (el que constitueix un marcador de càncer residual o recurrent) i a més permet establir característiques com el risc de recurrència. Precisament, els autors de la tècnica destaquen la rellevància de poder classificar als pacients en funció al seu risc, de manera que sigui possible aplicar teràpies més intensives a les persones que més puguin necessitar-les i obrir la porta a enfocaments més personalitzats en funció de les característiques particulars de cada cas.Malgrat la seva gran agressivitat, en un gran percentatge de pacients el càncer de pulmó pot no produir símptomes en les seves fases més primerenques i és per això que sol ser diagnosticat en estats avançats, per als quals la taxa de supervivència es redueix considerablement. Així, alguns dels signes d'alerta més freqüents en el començament de la malaltia són els següents:La tos persistent és un dels símptomes més freqüents en la majoria de pacients, encara que també és probable que pateixin disfonia, això és, canvis en la veu, així com disfàgia, que ocorre quan «el pacient té la sensació que el menjar se li queda detingut en la meitat del tòrax», expliquen a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). Així mateix, aquest tumor pot originar dolor en la zona de l'esquena més localitzat i quan es troba en fases avançades pot manifestar-se amb feblesa, dolor d'ossos i articulacions, confusió, marejos i cansament generalitzat.