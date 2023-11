Totes dues fórmules per cobrar més que la pensió màxima: entre 425 i 1.700 euros més a l'any

La Seguretat Social permet cobrar dos complements en la jubilació amb què superar la pensió màxima general

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:34

Treballar més enllà de l'edat de jubilació

Cobrar a la pensió el complement per a la bretxa de gènere

Tenir fills.

Tenir dret a una pensió contributiva.

Que la carrera professional i, per tant, les cotitzacions s'hagin vist afectades per la cura dels fills.

A Espanya hi ha una pensió mínima i també una pensió màxima. La primera marca el mínim que cobraran els que tinguin dret a una pensió contributiva. La segona defineix el límit que en principi pot percebre un pensionista amb caràcter general.La quantitat concreta és de 3.059,23 euros al mes en 14 pagues per a la pensió de jubilació, fet que es tradueix en 42.829,29 euros a l'any. Realment aquesta és la quantitat màxima per a la pensió?La realitat és que no. Es pot cobrar més de la pensió màxima de jubilació sempre que es donin dues situacions concretes.La primera fórmula per tenir una pensió que superi la màxima general és la més senzilla: endarrerir ledat de jubilació. Ara mateix l'edat ordinària de jubilació està fixada en els 66 anys i 4 mesos per als que hagin cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos i de 65 anys per als que la superin.L'edat de jubilació el 2024 augmentarà ja fins als 66 anys i 6 mesos per als que hagin treballat menys de 38 anys i continuarà augmentant fins a assolir els 67 anys el 2027.Seguir treballant més enllà d'aquesta edat té premi en forma d'un augment a la pensió de jubilació. La xifra exacta dependrà de dos factors: les quantitats per les quals es cotitzi i el temps que romanguis en actiu després de complir l'edat de jubilació.Com és lògic, com més cobris i més temps retardissis l'edat de jubilació, més cobraràs després respecte al que et correspondria amb la pensió ordinària.La jubilació demorada permet escollir el complement a percebre entre una quantitat fixa al jubilar-te, cobrar un percentatge addicional cada mes durant tota la vida o un sistema mixt.Amb la primera fórmula es cobra una quantitat fixa a preu fet d'entre 5.000 i 12.000 euros per cada any altres cotitzats després d'assolir la jubilació. La quantitat exacta es calcula segons el temps treballat. Per als que van cotitzar menys de 44 anys i 6 mesos s'hi aplica una fórmula, que augmenta un 10% per als que han treballat durant més temps.Com expliquen des de la Seguretat Social, una persona amb 35 anys cotitzats i una pensió de 1.500 euros que allargui la vida dos anys cobraria un fix de 15.414 euros en jubilar-se.La segona fórmula suposa cobrar un 4% addicional a la pensió que et correspondria per cada any cotitzat de més. Aquest pagament es començaria a cobrar només jubilar-se i tindria caràcter vitalici. Aquesta quantitat addicional no estaria topada per la pensió màxima.En aquest cas, treballar dos anys més es traduiria a 120 euros més al mes.Finalment, hi ha una opció mixta que reuneix totes dues. En aquest cas, suposaria cobrar un 4% per la meitat d'anys cotitzats de més i una quantitat fixa per la resta.Amb l'exemple anterior, això es tradueix en 60 euros més al mes i un fix de 7.707 euros només jubilar-se.El segon tipus de pensionista que pot cobrar més que la pensió màxima són els que tenen dret a percebre el complement per reduir la bretxa de gènere, que puja a 30,4 euros cada mes per fill.Els requisits per cobrar el complement per reduir la bretxa de gènere són:Només un dels dos pares pot percebre aquesta ajuda.Aquest complement paga 30,4 euros al mes per cada fill fins a un màxim de quatre. És a dir, una persona amb un fill podria cobrar 425,6 euros cada any i una amb quatre o més 1.702,4 euros més cada any.Aquestes quantitats tampoc no computen per a la pensió màxima.