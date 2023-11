La verdura que Harvard recomana per cuidar l'intestí

Un estudi de la Universitat de Harvard recomana ingerir almenys vuit grams de fibra alimentària al dia

Actualitzada 14/11/2023 a les 17:46

Un estudi dut a terme per la Universitat Harvard ha determinat que ingerir almenys vuit grams de fibra alimentària al dia resulta molt beneficiós per al nostre organisme. La investigació conclou que qui menja més fibra té entre un 16% i un 24% menys risc de morir per una malaltia cardíaca, una diabetis tipus II o un càncer de còlon.El bròquil és el rei, com destaca la Universitat de Harvard, entre els aliments amb més fibra no soluble. Aquesta hortalissa protegeix dels dipòsits de greix en les artèries i, per tant, de les calcificacions i posteriors infarts o ictus. I afavoreix el trànsit de l'intestí i, en conseqüència, el bon funcionament del sistema digestiu. La Fundació Espanyola de Nutrició calcula que el bròquil conté 2,6 grams de fibra per cada 100 grams que es consumeixen. Aquesta és una quantitat molt elevada de fibra si es té en compte que més del 90% de la seva composició és aigua.