L'Audiència de Barcelona obre judici oral contra Dani Alves per l'agressió sexual a una jove en una discoteca

Les parts han de presentar els seus escrits i després se senyalarà data per al judici

Actualitzada 14/11/2023 a les 13:38

L'Audiència de Barcelona ha decidit enviar a judici el futbolista brasiler Dani Alves per la presumpta agressió sexual a una jove de 23 anys el 30 de desembre de l'any passat en el lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de la capital catalana. El tribunal rebutja anul·lar la causa, com demanava la defensa, i dona termini a les parts perquè presentin el seus escrits de conclusions provisionals. Un cop rebuts i s'aprovin les proves que es practicaran durant el judici, es fixarà data per al judici. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener passat i ha canviat dos cops d'advocat.



Imparcialitat de la instrucció

La defensa del futbolista va demanar la nul·litat de tota la causa des del 9 de gener passat, quan encara no havia estat detingut i empresonat. Segons la nova advocada d'Alves, la presumpció d'innocència del seu client s'ha vist vulnerada «contínuament» perquè s'han filtrat a la premsa les actuacions processals.També assegura que la instrucció del jutjat s'ha dirigit només a confirmar les proves contra el futbolista, i que no se li van traslladar les actuacions policials i judicials fins que va ser arrestat el 20 de gener. També al·lega que la defensa no va poder estar present en la revisió mèdica forense de la víctima el juliol passat.El tribunal lamenta les filtracions a la premsa i l'existència de «judicis paral·lels», però diu que no afecten el procediment judicial i no poden implicar la nul·litat de la causa. Afegeix que lamenta les filtracions en aquest cas com en qualsevol altre.Sobre la validesa de l'informe forense, el tribunal diu que es valorarà durant el judici.La defensa també posa en qüestió la imparcialitat de la instructora. Assegura que s'ha vist influïda per les notícies aparegudes als mitjans, i es queixa de la seva actitud «passiva» davant de les filtracions. L'Audiència, però, replica que els jutges d'instrucció perden necessàriament la imparcialitat durant la investigació, i és per això que no fan el judici definitiu de la causa.Alves va ser denunciat per agressió sexual per una noia de 23 anys que el va acusar d'haver-la violat en el lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona la nit del 30 al 31 de desembre passat. L'exdefensa blaugrana ha canviat tres cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, que li hauria fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter, i finalment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. Cap de les versions d'Alves no li han servit per sortir de la presó, ni tampoc els seus esforços per demostrar l'arrelament a Catalunya que minimitzaria el risc de fugida de Sutton.Segons la versió mantinguda des del primer moment per la noia, que ha renunciat a una indemnització econòmica, l'astre brasiler la va convidar a ella i dues amigues a pujar al reservat on estaven ballant la nit del 30 al 31 de desembre. Després de ballar i flirtejar amb elles, el brasiler hauria entrat a un espai darrer d'una porta i va fer anar-hi la noia, que pensava que era un lloc per fumar. Un cop dins, la jove es va sorprendre de trobar-se en un lavabo diminut i va voler sortir, però Alves l'hauria forçat a practicar sexe amb ella a contracor.La versió de la noia s'ha vist corroborada perifèricament per diverses càmeres de seguretat, testimonis, empremtes dactilars d'ella al lavabo, ADN d'ell a la roba i la vagina d'ella i lesions que ella va patir compatibles amb el seu relat. A més, Alves ha canviat fins a tres cops de versió, negant al principi que conegués la noia, després que el sexe va ser instigat per ella, que li hauria fet una fel·lació mentre ell defecava al vàter i finalment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. Cap de les versions d'Alves no li han servit per sortir de la presó, ni tampoc els seus esforços per demostrar l'arrelament a Catalunya que minimitzaria el risc de fugida.