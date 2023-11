Dues mares reuneixen més de 40.000 signatures per demanar que es prohibeixi l'ús del mòbil en menors de 16 anys

Les impulsores són professores que han recaptat el suport a Change.org

Actualitzada 14/11/2023 a les 16:35

Dues professores i mares han recollit per separat unes 40.000 signatures en la plataforma Change.org per demanar prohibir l'ús de telèfons mòbils a menors de 14 o 16 anys en considerar que perjudica la seva salut mental i física. «Soc mare de dos fills, un de 8 anys i un altre d'11. El major té companys de classe a la seva escola que ja tenen mòbil i em pregunta amb freqüència quan podrà tenir un», explica Natalia Jiménez, impulsora d'una de les dues recollides de signatures que sol·licita vetar els telèfons mòbils a menors de 16 anys.El mateix dia en el qual aquesta professora va iniciar la seva recollida de signatures, una altra docent, Ángela Sánchez-Pérez, va començar també una petició a Change.org amb el mateix objectiu i fent referència als problemes que observa a l'aula de «dèficit d'atenció i somnolència en horari lectiu». Si és el cas estima que l'edat fins a la qual s'hauria de legislar l'ús del mòbil seria fins als 14 anys.Segons Jiménez, «cada vegada més els docents observem com els adolescents 'desconnecten' ràpidament si les instruccions o explicacions no són molt curtes, o si no hi ha un canvi constant de dinàmica. Cada vegada més tenen problemes per a comprendre el que se'ls demana en un enunciat d'un exercici, sovint perquè no arriben a llegir-lo fins al final, perquè el troben massa llarg».A més, aquesta professora de secundària adverteix que l'ús excessiu del mòbil pot tenir conseqüències perjudicials per a la salut física i mental dels nens i causar problemes com falta de somni, estrès i fins i tot depressió. La seva petició ha recaptat ja més de 39.000 signatures de suport i la d'Ángela Sánchez-Pérez, 1.500.