Dormir massa incrementa el risc de patir aquesta malaltia crònica

Un nou estudi ha trobat que tant la falta com l'excés de somni incrementen el risc de patir aquesta malaltia

Actualitzada 14/11/2023 a les 18:55

Com es va dur a terme l'estudi

La importància de dormir bé

Encara que sembla que el més comú és la falta d'hores de somni (a Espanya s'estima que fins al 48% de la població adulta no aconsegueix un descans adequat), la veritat és que el problema contrari, l'excés de somni, també pot comportar seriosos riscos per a la salut. Per exemple, la literatura científica ha trobat en diverses ocasions que dormir més de 9 hores diàries s'associa amb un major risc de patir uns certs trastorns psiquiàtrics, incloent-hi la depressió major.I el nostre benestar físic també pot veure's afectat: recentment, un nou estudi ha trobat que tant la falta com l'excés de somni es relacionen amb un major risc de desenvolupar diabetis de tipus II, un desordre metabòlic que afecta el mode en el qual el cos regula els nivells de glucosa a la sang.Tal com detalla l'article publicat sobre aquest tema a la revista científica Sleep Health per autors adscrits a la Universitat de Maastricht (Països Baixos), aquesta troballa és el resultat de l'anàlisi de les dades de 5561 participants d'entre 40 i 75 anys inclosos en l'Estudi Maastricht, que van completar l'enquesta inicial entre novembre de 2010 i gener del 2018.Sobre aquestes persones, la durada del somni es va trobar sobre la base del temps que passaven en el llit usant una mitjana de les dades de set nits obtingudes mitjançant un acceleròmetre a la cuixa. Paral·lelament, la informació sobre el seu metabolisme de la glucosa va procedir d'un test oral de tolerància a la glucosa, i es va caracteritzar la prediabetis o la diabetis de tipus II seguint els criteris diagnòstics marcats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Aquest mètode va llançar que existia una relació en forma d'O entre la durada del somni i el risc de patir diabetis de tipus II, la qual cosa vol dir que tant les durades curtes com les llargues del somni (considerant que una relació adequada està entre les 7 i les 8 hores) implicaven majors probabilitats de desenvolupar la condició.Aquesta relació es mantenia després d'ajustar altres factors de risc cardiovascular i metabòlic; el que aporta noves evidències a la idea que la durada del somni pot considerar-se un factor de risc en la diabetis de tipus II al marge de factors de l'estil de vida com la dieta, l'activitat física, el tabaquisme o el consum d'alcohol. És a dir, que troballes com aquestes subratllen la importància de promoure conductes saludables quant al descans, que busquin evitar tant la falta de somni com l'excés d'hores en el llit.