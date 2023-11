Aquests són els pensionistes que cobraran 300 euros més a partir del 2024

Actualitzada 14/11/2023 a les 17:26

Quins són els requisits per a una pensió de viduïtat

Alta: 500 dies dins d'un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o 15 anys al llarg de tota la vida laboral.

​No alta: 15 anys al llarg de tota la vida laboral.

Pensionistes: no s'exigeix període de cotització.

Quant pujaran les pensions d'incapacitat?

L'última reforma de les pensions aprovada pel Govern establia la seva revaloració conforme a l'Índex de preus al consumidor (IPC), fixant la pujada l'any 2023 d'un 8,5% per compensar la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Ara, de cara a l'any 2024, caldrà esperar fins a finals d'any per a conèixer la dada definitiva de l'IPC i la conseqüent revaloració.En el cas de les pensions de viduïtat, l'increment serà del 4%, segons les estimacions de l'informe publicat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, sota el títol 'Projeccions de la despesa pública en pensions Espanya', que podria ser major en funció de la dada final de l'IPC que es coneixerà a finals d'any. Això significa que aquestes pensions, quedaran fixades entre els 617,03 euros mensuals i els 942,14 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment l'any 2024 d'entre 300 i 500 euros anuals, segons explica El Periódico de España.Les pensions d'incapacitat, segons explica la Seguretat Social, es concedeixen per a protegir «la situació de necessitat econòmica ocasionada per la defunció» d'un cònjuge, una parella divorciada o separada o la parella de fet. Per a la seva concessió, s'haurà d'acreditar un període de cotització, que variarà segons la situació laboral del mort i de la causa que determina la mort:Quant a les pensions d'incapacitat permanent, s'espera una pujada d'entre 624 i 811 euros l'any per a les pensions de gran invalidesa (que quedarien amb un màxim de 21.101 euros anuals); entre 320 i 541 euros per a les pensions d'incapacitat absoluta i total (augmentant en majors de 65 anys); i entre 541,07 i 438,54 euros en el cas de les pensions per incapacitat parcial, segons informa La Información.