Alerta sanitària: Ordenen la retirada d'un medicament per a problemes bucals

El producte conté nivells fora d'especificacions de timol, un compost orgànic amb propietats bactericides i fungicides

Actualitzada 14/11/2023 a les 17:44

Quin és el fàrmac retirat i per què es retira

Què és el timol

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat aquest dimarts la retirada immediata de diversos lots del medicament Co-Bucal per un «resultat fora d'especificacions en el contingut de timol», una substància activa orgànica amb propietats antimicrobianes i antiinflamatòries.Concretament, el fàrmac afectat és Co-Bucal en flascó de 150ml (NR: 51383, CN: 732453) en els seus lots 220001, 220002 i 220003, tots ells amb data de caducitat establerta per al 31 de març de 2027, fabricat per Laboratorium Sanitatis S.L. (Àlaba). Es tracta d'un antisèptic especialment formulat per al tractament de problemes bucals com ara fístules alveolars, estats piorreics, hipertròfia de les genives, estomatitis, gingivitis simples i ulceroses, inflamacions d'amígdales, glossitis, processos flemonosos, períodes post-operatoris, càries simple o penetrant amb o sense destrucció de polpa.D'acord amb la classificació de l'AEMPS, els defectes presentats pel medicament es classifiquen en la classe 2. Això significa que encara que ha ordenat la retirada de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la seva devolució al laboratori pels llits habituals, aquest fet no representa un risc vital per als pacients.El timol és una substància present en els olis essencials de la farigola o de l'orenga, si bé també pot obtenir-se de manera sintètica en un laboratori. Pertany al grup dels terpens. Es caracteritza principalment per la seva acció com a desinfectant i fungicida; a més, el seu sabor agradable ho fa adequat per a la formulació de productes com ara col·lutoris, pastes de dents etc.De fet, a més d'estar present en alguns productes d'higiene bucal habitual, també és freqüent trobar-ho en preparacions que s'empren en el tractament de problemes bucals com ara nafres, ferides o problemes que afecten les genives, principalment amb la finalitat de combatre o prevenir les infeccions.