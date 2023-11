Acord provisional a la UE per reforçar l'obtenció de matèries primeres crítiques i reduir la dependència exterior

L'Eurocambra i el Consell proposen destinar més recursos en recerca i innovació i objectius de reciclatge més ambiciosos

Actualitzada 14/11/2023 a les 10:07

Acord provisional a la Unió Europea per reforçar l'obtenció de matèries primeres crítiques i reduir la dependència exterior dels vint-i-set. Després de gairebé dos mesos de negociacions, el Parlament Europeu i el Consell de la UE han consensuat un text sobre el reglament proposat per la Comissió Europea que estableix un subministrament «estable, segur i sostenible» d'aquestes matèries. L'acord assolit entre els dos colegisladors planteja destinar més recursos a la recerca i a la innovació, reduir la burocràcia per a les empreses, arribar a nous acords estratègics amb països tercers i assolir uns volums de reciclatge més ambiciosos que els fixats inicialment per la Comissió.



La proposta original de l'executiu -batejada com a llei de matèries primeres crítiques- identificava un total de 34 elements estratègics, de gran importància per a la producció de productes com bateries per a cotxes elèctrics, turbines eòliques o semiconductors. En l'acord assolit aquesta setmana, l'Eurocambra i el Consell han afegit l'alumini a la llista, així com el grafit sintètic.També s'han modificat els objectius de reciclatge, que la Comissió volia situar en un 15%. En el nou acord, els colegisladors proposen que, de cara al 2030, almenys un 25% del consum anual de matèries primeres crítiques a la UE es reaprofiti. Per altra banda, es mantenen les fites que almenys un 10% de les matèries crítiques que necessita la UE surtin de les seves mines, que els estats membres concentrin almenys un 40% del procés de refinament i que el consum anual d'un material en concret provinent d'un mateix país tercer no superi quotes del 65%.Per la vicepresidenta tercera del govern espanyol en funcions, Teresa Ribera, l'acord «fixa les bases de l'autonomia estratègica d'Europa». «La nostra dependència en matèries primeres crítiques és el taló d'Aquil·les de la nostra competitivitat, però amb la llei podem convertir aquesta debilitat en fortalesa», ha destacat.L'acord també ha estat celebrat per la Comissió Europea, que a través d'un comunicat ha recordat la importància de tirar endavant una proposta com aquesta. «És essencial per a la competitivitat d'Europa, incloent-hi la transició verda i industrial, així com per a la indústria de defensa i l'aeroespacial», remarca.Amb aquest consens provisional, el següent pas és adoptar formalment l'acord. En el cas del Parlament Europeu, el comitè d'Indústria, Recerca i Energia sotmetrà la proposta a votació el pròxim 7 de desembre.