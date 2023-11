Un nen mata el seu pare d'un tret per pegar la seva mare

L'home va colpejar la seva dona perquè no estava preparat el menjar

Actualitzada 13/11/2023 a les 19:06

Tinença il·legal d'armes

Un nen d'11 anys ha matat d'un tret al cap al seu pare, de 65, després que aquest pegués la seva mare per no haver-li fet el menjar. Els fets van ocórrer dimecres passat en la localitat argentina de Morón, tal com avança el diari La Nación. Com recull aquest periòdic, l'home va pegar la seva dona després d'una discussió al no estar llesta el menjar. El menor va agafar després una pistola que es trobava a casa, li va dir a la mare «aquest no et colpeja més» i tot seguit va disparar el seu pare, que es trobava dormint.Després dels fets, va ser la pròpia mare la que va socórrer el seu marit i va telefonar a la Policia. L'home va ser traslladat immediatament a l'hospital d'Haedo, a Buenos Aires, on va acabar morint sense que es pogués fer res per la seva vida. D'acord amb la legislació argentina, el menor ha quedat inimputable a causa de la seva curta edat i es troba de nou amb els seus familiars. De moment, la fiscal de Responsabilitat Penal Juvenil ha obert ja una recerca per a esclarir tots els detalls de l'ocorregut.Les primeres recerques han confirmat a més que la pistola utilitzada pel menor es tractava d'una arma que pertanyia a un amic de la família i no tenia autorització, per la qual cosa a part d'homicidi també s'instrueixen actuacions per tinença il·legal d'armes. Segons La Nación, tant el menor com la seva mare han confirmat que l'home era molt violent i que no era la primera vegada que li pegava, però mai havien denunciat prèviament la situació.