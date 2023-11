Retenen un home amb discapacitat per obligar-lo a col·laborar amb el narcotràfic

Un home i una dona, de 33 i 30 anys respectivament, que van retenir durant gairebé cinc hores en un hostal a la víctima

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:21

La Policia Nacional ha detingut un home i una dona, de 33 i 30 anys respectivament, que van retenir durant gairebé cinc hores una persona amb discapacitat en un hostal de La Línia de La Concepción (Cadis) per obligar-lo a col·laborar amb el narcotràfic.En un comunicat, la policia ha explicat que la parella es va intentar aprofitar de la discapacitat de la víctima, de 43 anys, obligant-lo a fer feines relacionades amb el subministrament de combustible a narcolanchas, així com altres tasques relacionades amb les organitzacions del narcotràfic que operen a la zona.Com a resposta a la negativa de la víctima, segons la policia, el van assetjar i van amenaçar durant diversos dies per aconseguir els fins previstos, per la qual cosa la víctima va buscar refugi en un hostal de la localitat.Fruit de la creixent hostilitat entre els implicats, la parella es va personar a l'hostal per intimidar la víctima i que accedís als seus propòsits. Davant aquest temor, la víctima va decidir tancar-se a la seva habitació, si bé els presumptes agressors van aconseguir accedir-hi per la força, retenint aquesta persona contra la seva voluntat.Durant aquesta retenció, li van sostreure el telèfon mòbil, així com de la llibreta bancària, ja que la intenció dels agressors era retenir-lo fins al dia següent per fer el cobrament dels diners de la pensió que la víctima rebia amb motiu de la seva discapacitat.Finalment, quan la víctima havia de ser traslladada al domicili d'un dels presumptes agressors, aquest va aconseguir eludir la vigilància dels seus captors, tot donant compte immediatament del que va passar a través del telèfon 091 i els agents van identificar, localitzar i van detenir els presumptes agressors.Els detinguts, que van quedar en llibertat provisional, van ser detinguts de nou hores després per violar la mesura cautelar de prohibició d'aproximació i comunicació la víctima i els seus familiars, després de clarejar-la perquè desistisca del procediment judicial obert.